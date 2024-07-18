В Кремле оценили планы фон дер Ляйен по созданию оборонного союза в ЕС
Планы кандидата на должность главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз придают объединению «военную окраску» и подтверждают настрой блока на нагнетание напряженности и конфронтационные методы во внешней политике, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, совместная политика обороны и безопасности всегда была одним из направлений общей работы в рамках ЕС, однако никогда не была основным направлением развития объединения.
«По всей видимости, госпожа фон дер Ляйен говорила о смене приоритетов и придание ЕС военной окраски. В любом случае это лишний раз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, на конфронтацию и опору на конфронтационные методы в своей внешней политике», — подчеркнул Песков (цитата по «Интерфакс»).
Ранее сегодня фон дер Ляйен представила свою предвыборную программу, в которой в том числе пообещала превратить ЕС в оборонный союз. В частности, она предложила разработать общеевропейские оборонные программы, укрепить оборонную промышленность блока и ввести должность еврокомиссара по обороне.
В Москве при этом неоднократно заявляли об отсутствии планов воевать со странами НАТО. Президент Владимир Путин при этом критиковал приближение инфраструктуры военного блока к военным границам, а планы НАТО по расширению за счет Украины называл одной из причин начала военной спецоперации.
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