Внучка Трампа рассказала республиканцам о заботливом дедушке

Кай Трамп — 17-летняя дочь Дональда Трампа-младшего и его бывшей жены Ванессы Трамп. В своем первом политическом выступлении она рассказала подробности из личного общения с дедушкой, назвав его заботливым и любящим

Кай Мэдисон Трамп (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

На национальном съезде Республиканской партии в Милуоки с речью выступила старшая внучка Дональда Трампа — 17-летняя Кай Мэдисон Трамп, которая рассказала о «той стороне ее дедушки, которую люди не часто видят». Трансляцию вел PBS.

По словам девушки, Дональд Трамп проявляет себя заботливым дедушкой, который дает «конфеты и газировку, когда родители не видят». Также он всегда интересуется делами в школе и рассказывает друзьям, как гордится внуками, рассказала Кай Трамп.

«Многие люди заставили моего дедушку пройти через ад, но он все еще стоит на ногах. Дедушка, ты такой источник вдохновения, и я люблю тебя. Средства массовой информации представляют моего дедушку другим человеком, но я знаю его таким, какой он есть. Он очень заботливый и любящий. Он действительно хочет лучшего для этой страны и будет бороться каждый день, чтобы снова сделать Америку великой», — подытожила она.

Кай Трамп — 17-летняя дочь Дональда Трампа-младшего и его бывшей жены Ванессы Трамп. Она также является старшей из десяти внуков Трампа. Axios называет первое политическое выступление Кай нетипичным, поскольку фактически оно было полностью посвящено ее дедушке. Вместе с этим, отмечает издание, выступление девушки «произвело удивительный сдвиг в сторону представления его [Трампа] как более человечного», а также помогло понять, каким будет следующее поколение семьи Трамп.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. На съезде Республиканской партии в Милуоки Трампа официально выдвинули в кандидаты в президенты. Его поддержали 2387 партийных делегатов из 50 штатов, а также от американских островных территорий — Американского Самоа, Пуэрто-Рико, Северных Марианских и Виргинских островов. На том же съезде Трамп также представил однопартийцам своего кандидата в вице-президенты — 39-летнего сенатора от Огайо Джеймса Дэвида (Джей Ди) Вэнса.

Мероприятию предшествовало покушение на экс-президента — 13 июля 20-летний Томас Мэттью Крукс произвел несколько выстрелов с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал Трамп. Погиб один зритель, еще двое ранены, республиканец получил пулевое ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы США, его мотивы выясняют.