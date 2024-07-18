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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные перехватили за ночь 45 дронов

Минобороны: за ночь российские военные перехватили 35 БПЛА и 10 морских дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Десять морских беспилотников, следовавших в сторону Крыма, уничтожены. Жители Севастополя могли ночью слышать громкие звуки уничтожения аппаратов, рассказывал губернатор
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 33 беспилотных летальных аппарата над Крымом и два над Брянской областью, сообщило Минобороны России.

«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — добавили в министерстве.

Об отражении атаки морских дронов сообщал ночью севастопольский губернатор Михаил Развожаев, объясняя громкие звуки, которые слышали горожане. Власти Новороссийска предупреждали ночью об опасности атаки морских дронов.

Военная операция на Украине. Онлайн
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В Брянской области пострадавших и разрушений нет, рассказали власти.

Минобороны и власти приграничных регионов России регулярно с начала военной операции докладывают о сбитых украинских дронах.

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Теги
Минобороны беспилотники дроны Крым Брянская область
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