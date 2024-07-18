Российские военные перехватили за ночь 45 дронов
Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 33 беспилотных летальных аппарата над Крымом и два над Брянской областью, сообщило Минобороны России.
«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — добавили в министерстве.
Об отражении атаки морских дронов сообщал ночью севастопольский губернатор Михаил Развожаев, объясняя громкие звуки, которые слышали горожане. Власти Новороссийска предупреждали ночью об опасности атаки морских дронов.
В Брянской области пострадавших и разрушений нет, рассказали власти.
Минобороны и власти приграничных регионов России регулярно с начала военной операции докладывают о сбитых украинских дронах.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации