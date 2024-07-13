Двое приближенных экс-замминистра обороны Иванова умерли в один день

Магомед Хандаев (Фото: Минобороны России)

В понедельник, 8 июля умерли двое приближенных арестованного по делу о получении взятки в особо крупном размере бывшего замминистра обороны Тимура Иванова: начальник управления государственной экспертизы Минобороны Магомед Хандаев и бизнесмен Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток сотрудникам ведомства.

Причины смерти Хандаева не раскрывались. Член совета при президенте по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что Котельникову стало плохо в карцере корпуса № 5 московского СИЗО № 4 («Медведь»), у него остановилось сердце. По словам правозащитницы, в этих карцерах плохие условия содержания, там уже были случаи смерти.

По версии следствия, Котельников был посредником, который за «откаты» организовывал выгодные контракты с Минобороны для предпринимателей. Хандаев был в прямом подчинении у Иванова, писало издание «Черновик».