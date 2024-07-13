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Дело Тимура Иванова ,  
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Двое приближенных экс-замминистра обороны Иванова умерли в один день

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Магомед Хандаев
Магомед Хандаев (Фото: Минобороны России)

В понедельник, 8 июля умерли двое приближенных арестованного по делу о получении взятки в особо крупном размере бывшего замминистра обороны Тимура Иванова: начальник управления государственной экспертизы Минобороны Магомед Хандаев и бизнесмен Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток сотрудникам ведомства.

Причины смерти Хандаева не раскрывались. Член совета при президенте по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что Котельникову стало плохо в карцере корпуса № 5 московского СИЗО № 4 («Медведь»), у него остановилось сердце. По словам правозащитницы, в этих карцерах плохие условия содержания, там уже были случаи смерти.

По версии следствия, Котельников был посредником, который за «откаты» организовывал выгодные контракты с Минобороны для предпринимателей. Хандаев был в прямом подчинении у Иванова, писало издание «Черновик».

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Тимур&nbsp;Иванов

Иванова обвиняют в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. Следствие считает, что экс-замминистра помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. По статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. Чиновник отрицает свою вину. С апреля он находится в СИЗО, в июне был уволен в связи с утратой доверия.

По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. 13 июля ТАСС сообщил, что в деле Иванова могут появиться новые обвиняемые.

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Тимур Иванов смерть свидетель
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