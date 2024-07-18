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Война санкций ,  
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В США россиянина приговорили к трем годам за контрабанду микроэлектроники

Суд в США приговорил россиянина к трем годам за контрабанду микроэлектроники
Сюжет
Война санкций
Защита считает, что правительство США преувеличило серьезность деяний Марченко, однако не будет обжаловать приговор, сказал адвокат. Россиянину вменяли закупку микроэлектроники двойного назначения из США для российских покупателей

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к трем годам лишения свободы гражданина России Максима Марченко, обвиненного в США в контрабанде в Россию микроэлектроники двойного назначения. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Керри Лоуренс.

«Он был приговорен к 36 месяцам [заключения]. Апелляция [на решение суда] подаваться не будет», — сказал представитель защиты.

Арестованный в США россиянин признался в контрабанде микроэлектроники
Общество
Фото: Stefani Reynolds / Getty Images

Защита считает, что Марченко «должен был получить срок, уже отбытый под стражей, чтобы он мог вернуться домой к своей семье», сообщил Лоуренс. Вместе с тем адвокаты придерживаются позиции, что правительство США «преувеличило серьезность» того, что он совершил, добавил собеседник агентства.

Марченко, проживающего в Гонконге, арестовали в сентябре 2023 года. Его заподозрили в незаконной закупке американской микроэлектроники двойного и военного назначения для российских покупателей. Эти товары использовались для выпуска оптических прицелов, приборов ночного видения и других приборов, полагала прокуратура. Марченко признал вину в отмывании денег и контрабанде микроэлектроники из США. .

В судебных документах говорилось, что 51-летний Марченко управляет несколькими гонконгскими подставными компаниями — Alice Components, Neway Technologies, RG Solutions. Схему закупок он реализовывал вместе с двумя неназванными сообщниками, тоже россиянами. Продукция, в частности, OLED-микродисплеи, закупались для перечисленных подставных компаний. Чтобы скрыть, что они предназначались для России, конечными пользователями назывались Китай, Гонконг и др.

Марченко предъявили обвинения в общей сложности по семи пунктам, среди них — контрабанда и мошенничество. Максимальное наказание по ним в сумме превышает полвека лишения свободы.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
контрабанда США приговор микроэлектроника
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