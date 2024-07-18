В США россиянина приговорили к трем годам за контрабанду микроэлектроники
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к трем годам лишения свободы гражданина России Максима Марченко, обвиненного в США в контрабанде в Россию микроэлектроники двойного назначения. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Керри Лоуренс.
«Он был приговорен к 36 месяцам [заключения]. Апелляция [на решение суда] подаваться не будет», — сказал представитель защиты.
Защита считает, что Марченко «должен был получить срок, уже отбытый под стражей, чтобы он мог вернуться домой к своей семье», сообщил Лоуренс. Вместе с тем адвокаты придерживаются позиции, что правительство США «преувеличило серьезность» того, что он совершил, добавил собеседник агентства.
Марченко, проживающего в Гонконге, арестовали в сентябре 2023 года. Его заподозрили в незаконной закупке американской микроэлектроники двойного и военного назначения для российских покупателей. Эти товары использовались для выпуска оптических прицелов, приборов ночного видения и других приборов, полагала прокуратура. Марченко признал вину в отмывании денег и контрабанде микроэлектроники из США. .
В судебных документах говорилось, что 51-летний Марченко управляет несколькими гонконгскими подставными компаниями — Alice Components, Neway Technologies, RG Solutions. Схему закупок он реализовывал вместе с двумя неназванными сообщниками, тоже россиянами. Продукция, в частности, OLED-микродисплеи, закупались для перечисленных подставных компаний. Чтобы скрыть, что они предназначались для России, конечными пользователями назывались Китай, Гонконг и др.
Марченко предъявили обвинения в общей сложности по семи пунктам, среди них — контрабанда и мошенничество. Максимальное наказание по ним в сумме превышает полвека лишения свободы.
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