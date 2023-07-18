Минобороны сообщило о попытке ВСУ вернуть утраченные позиции в ЛНР

Группировка войск «Центр» отразила пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества (ЛНР), противник понес потери и отступил. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В районе Серебрянского лесничества подразделения 42-й механизированной бригады ВСУ при поддержке техники предприняли пять попыток вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерией и армейской авиацией противник отступил, понеся потери в живой силе и технике», — сказал Савчук.

По его словам, на сватовском направлении огнем артиллерии группировки войск «Центр» сорваны две попытки атаки позиций российских войск штурмовыми группами 66-й механизированной бригады ВСУ. «На краснолиманском направлении авиация группировки «Центр» нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника, а также по командно-наблюдательному пункту и двум складам боеприпасов», — добавил Савчук.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что украинское контрнаступление идет с 4 июня. По данным Минобороны на 11 июля, Киев потерял более 26 тыс. военных, свыше 1,2 тыс. единиц бронетехники (в том числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ), 21 самолет и другую технику.

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, в первые две недели наступления Киев лишился до 20% вооружений и техники (речь о повреждении и уничтожении), в том числе западных танков и бронетранспортеров. В итоге ВСУ приняли решение изменить тактику и использовать артиллерию и ракеты большой дальности вместо атак через минные поля, что помогло снизить уровень потерь до 10%. На некоторых участках наступление замедлилось, а где-то остановилось, отмечает издание.