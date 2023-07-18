В Харькове прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Харьковской области Украины, сообщают телеканалы «Дом», ТСН и издание «Зеркало недели» в телеграм-канале.

Около 3:30 издание сообщило, что в регионе работает система ПВО. «Дом» и ТСН сообщают о взрывах в Харькове.

По данным ресурсов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, к 04:20 сигналы продолжали звучать в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября 2022 года. Тогда российские военные начали отчитываться об ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту, который произошел осенью 2022 года. Киев долгое время отрицал свою причастность к нему, однако 9 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр призналапричастность украинских военных ко взрыву.

Ранее этой же ночью взрывы прозвучали в Одессе и Николаеве, сейчас тревога в Одесской и Николаевской областях уже отменена. Глава Николаевской администрации Виталий Ким сообщал о пожаре в Николаеве, не приводя подробностей. Как сообщал телеграм-канал Mash со ссылкой на украинские паблики, взрывы прогремели в районе нефтебазы у порта в Николаеве, после чего там возник крупный пожар.

Спустя почти 2 часа после первых сообщений о взрывах, власти Одесской и Николаевской областей предупредили жителей о возможной ракетной атаке. После этого местные СМИ начали сообщать о «прилетах», в том числе по одесскому порту.

Одесса и Николаев — крупнейшие портовые города под контролем Украины. Из одесских портов, в частности, выходили суда в рамках зерновой сделки, срок которой истек 17 июля.

Российское Минобороны не раз заявляло, что военные наносят удары только по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре.