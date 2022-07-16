Guardian: ни один кандидат в премьеры Британии не ответил, что считает Джонсона честным

Guardian сообщила, в чем согласны все кандидаты на пост премьера Британии

Их спросили, можно ли считать Бориса Джонсона честным. Ни один из кандидатов не дал положительного ответа. Кто-то сказал, что Джонсон честен «иногда», а кто-то дал однозначно отрицательный ответ

Борис Джонсон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Во время первых дебатов кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, прошедших в пятницу, никто из участников не дал положительного ответа на вопрос, можно ли доверять Борису Джонсону, который будет исполнять обязанности главы правительства до сентября, пишет Guardian.

«Гонка за лидерство среди членов Консервативной партии вылилась в набор колкостей и взаимных обвинений после того, как на первых публичных дебатах развернулись споры о налогах и политике идентичности, однако ни один из пяти кандидатов не захотел назвать Бориса Джонсона честным», — пишет политический корреспондент Guardian Питер Уокер.

В ответ на вопрос, можно ли считать Джонсона честным, бывшая замминистра по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Бейднок сказала: «Иногда», замминистра торговли Пенни Мордонт упомянула о «действительно серьезных проблемах» c доверием премьеру, а министр иностранных дел Лиз Трасс заявила об «ошибках», уточняет Guardian. Бывший министр финансов Риши Сунак заявил, что вопросы «честности и доверия» были среди факторов, повлиявших на его уход из правительства, а председатель специального комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат был единственным, кто смог однозначно ответить на вопрос, сказав: «Нет».

Изначально на пост премьера Британии претендовали более десяти членов Консервативной партии, однако ко времени дебатов после голосования в палате общин их осталось пять.

Источники The Times сообщали, что Джонсон призвал выбывших кандидатов поддержать любую кандидатуру, кроме Сунака. По их данным, исполняющий обязанности премьера провел беседы с экс-кандидатами и сообщил, что бывший глава Минфина не должен стать следующим главой правительства.

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Times уточняет, что Сунак одним из первых покинул кабинет Джонсона после того, как разразился скандал, приведший в итоге к его отставке. По данным собеседников газеты, в команде Джонсона считают, что Сунак планировал отставку Джонсона в течение нескольких месяцев.

К 21 июля в списке претендентов на должность премьер-министра должны будут остаться лишь две кандидатуры, за которые проголосуют 160 тыс. членов Консервативной партии. Итоги станут известны 5 сентября.