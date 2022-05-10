США, ЕС и Британия заподозрили Россию в кибератаках на Европу

В МИД Великобритании заявили, что кибератака, за которой «стояла Россия» повлияла на работу Viasat на Украине, но также нарушила работу интернета в Центральной Европе. Россия ранее отвергала причастность к кибератакам

Фото: Andreas Franke / picture alliance / Global Look Press

Россия стояла за серией кибератак с начала военной спецоперации на Украине, полагают ЕС, Великобритания, США и другие союзники.

«Самая последняя атака на коммуникационную компанию Viasat на Украине оказала более широкое влияние на весь континент, нарушив работу ветряных электростанций и интернет-пользователей в Центральной Европе», — говорится в сообщении МИДа Великобритании.

По оценке национального центра кибербезопасности Великобритании, военная разведка России может быть причастна к атаке на украинские правительственные сайты 13 января и развертыванию вредоносного ПО Whispergate, а также к кибератаке на Viasat 24 февраля.

В Госдепе США заявили, что Вашингтон поддерживают Киев, усиливая киберзащиту страны. Так, ФБР оказывает прямую поддержку правоохранительным органам Украины, в том числе информируя украинских партнеров о «кибероперациях российских спецслужб».

Также ФБР, Госдепартамент и другие правительственные учреждения США оказали Украине помощь в закупке оборудования и программного обеспечения для поддержки сетевой защиты.

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило более 6,7 тыс. устройств экстренной связи, включая спутниковые телефоны и терминалы передачи данных, государственным чиновникам и операторам критически важной инфраструктуры в ключевых секторах, таких как энергетика и телекоммуникации.

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Американское правительство и до февраля этого года тесно сотрудничало с украинскими министерствами, чтобы обеспечить киберустойчивость Украины, в том числе путем предоставления помощи на сумму более $40 млн с 2017 года.

В середине января хакеры атаковали как минимум 70 украинских сайтов, в том числе порталы кабинета министров, Минобрнауки, МИДа, Минспорта и других ведомств Украины. На страницах ведомств неизвестные разместили сообщения на украинском, русском и польском языках. Они призвали украинцев «бояться и ждать худшего». Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что к кибератаке причастна Россия.

После этого, 13 февраля, представители Белого дома, разведки США, Министерства внутренней безопасности США и других американских ведомств обсудили подготовку к отражению кибератак на Украине, сообщал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

В российском посольстве в США заявили, что Москва категорически отвергает обвинения со стороны администрации американского президента Джо Байдена в причастности к кибератакам на госсайты Украины.

«Россия не имеет никакого отношения к упомянутым событиям и в принципе никогда не проводила и не проводит «злонамеренных» операций в виртуальном пространстве», — заверили в диппредставительстве.