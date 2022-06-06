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В Совбезе назвали развал СНГ долгосрочной целью Запада

США в перспективе хотят развалить СНГ и организовать на постсоветском пространстве «противоборствующие государства», заявил Нургалиев
Рашид Нургалиев
Рашид Нургалиев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Запад тратит колоссальные средства на расшатывание ситуации в странах бывшего СССР, а его конечная цель — развалить СНГ, заявил в интервью «Российской газете» замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

«Развал СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и организация на постсоветском пространстве противоборствующих государств, превращенных подобно Украине в марионеточные и колониальные страны, является долгосрочной целью Вашингтона», — сказал он.

По словам Нургалиева, для расшатывания ситуации в странах постсоветского пространства используются «десятки методов», на реализацию которых Запад тратит «колоссальные средства». Один из таких методов — это поддержка неправительственных организаций, работа которых направлена на «ослабление экономического, культурного и экономического взаимодействия стран СНГ», отметил он.

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В Содружество независимых государств (СНГ) входят Россия и Белоруссия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. В 2009 году из СНГ вышла Грузия, а в 2019-м его уставные органы покинула Украина. Однако она пока формально является членом некоторых соглашений в рамках содружества.

Обсудить положительные и отрицательные стороны членства в СНГ в мае предложили и в парламенте Молдавии. По словам спикера парламента Игоря Гросу, этот вопрос необходимо поднять после завершения российской спецоперации на Украине.

Комментируя это предложение, президент Молдавии Майя Санду заявила, что стране нужно оставаться в СНГ, пока это отвечает ее интересам и позволяет ей получать преимущества. «Сейчас есть проблемы в отношении с Россией. Но там есть и другие страны, с которыми у нас коммерческие отношения. Мы должны быть прагматичными», — отметила она.

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