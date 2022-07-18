МИД заявил о нежелании властями Украины мира

Виды Киева (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

Киев отказался от переговоров с Москвой, это снова подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, значит, власти Украины не хотят мира, написала в своем Telegram-канале представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

18 июля Кулеба сказал, что прежде, чем стороны вернутся к переговорам, должна измениться ситуация на фронте. «Я всем партнерам говорю просто: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов», — заявил министр.



«Ответ всем, кто упрекает Россию в «неведении переговоров с киевским режимом». Киевский режим отказался сам. Сегодня это еще раз подтвердил Кулеба», — отметила Захарова.

По ее мнению, слова министра не отражают позицию Украины, а представляют собой «напетую Вашингтоном песню, которую киевский режим принял к исполнению». «Заленский сотоварищи (то, что от них осталось) мира не хотят», — заключила российский дипломат.

Россия и Украина начали мирные переговоры почти сразу после начала спецоперации, между делегациями состоялось несколько очных встреч. Последняя прошла в Стамбуле в конце марта.

По их итогам Москва сократила военную активность на киевском и черниговском направлениях и получила предложения Киева по политическому урегулированию. Как указывал глава российской делегации Владимир Мединский, среди предложений Украины был ее отказ от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем; гарантии безопасности для страны за исключением территорий Крыма и Донбасса; нейтральный статус; невозражение России против членства Украины в ЕС.

Позднее контакты двух сторон почти сошли на нет. Мединский в мае отмечал, что Россия готова к переговорам и передала «свой проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован», но «никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины» не было.