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Шойгу поставил группировке войск «Восток» приоритет при ударах по ВСУ

Шойгу провел инспекцию группировки «Восток» и дал указания командующему поражать средства ВСУ, которые, по утверждению Минобороны, задействованы при обстрелах в Донбассе и уничтожении запасов зерна

Министр обороны Сергей Шойгу, инспектируя группировку «Восток», дал указание командующему на приоритетное поражение средств большой дальности ВСУ, «из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», сообщает ведомство.

Группировкой войск, которая участвует в военной операции на Украине, командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Ведомство впервые назвало имя командующего «Востока».

Шойгу посетил командный пункт группировки «Восток» (где он находится, ведомство не уточнило). Мурадов доложил министру «о ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности».

Шойгу дал указания нарастить действия группировок на Украине
Политика

За два дня до этого Шойгу провел инспекцию группировок «Центр» и «Юг», которыми командуют генерал-полковника Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин. Он вручил Лапину медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации (это звание генерал-полковнику присвоили 4 июля), а также дал указания нарастить действия группировок на всех направлениях. Это необходимо для «исключения возможности киевского режима» наносить удары «по гражданской инфраструктуре и жителям» Донбасса и других регионов, заявили в ведомстве.

Российское Минобороны не впервые обвиняет украинскую сторону в обстрелах населенных пунктов Донбасса, а также других регионов и уничтожении пшеницы. В частности, как утверждал 7 июля начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, украинские военные, покидая Мариуполь, «намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту» и уничтожили более 50 тыс. тонн зерна.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Представители Луганской народной республики (ЛНР), об «освобождении» которой Шойгу докладывал 4 июля, также утверждают, что украинские войска при отступлении уничтожают поля пшеницы и хранилища с зерном.

Украина в свою очередь обвиняет Россию в краже зерна, заблокированного на ее территории из-за боевых действий, но российские власти эти заявления отвергают. В Москве настаивают, что проблемы с вывозом зерна с Украины связаны с тем, что Киев заминировал порты после начала боевых действий.

Теги
Персоны
Сергей Шойгу Минобороны группировка войск Украина Военная операция на Украине

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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