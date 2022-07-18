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«Ъ» узнал о планах России отказаться от закупок западной техники в ЕАЭС

«Коммерсантъ» узнал о планах России отказаться от закупок западной техники в ЕАЭС
Минпромторг настаивает на том, чтобы страны ЕАЭС продавали российским госорганам не перемаркированную западную технику, а продукцию собственного производства
Фото: Marijan Murat /dpa / Global Look Press
Фото: Marijan Murat /dpa / Global Look Press

Россия предложила изменить правила госзакупок вычислительной техники, серверов и систем хранения данных в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на новую редакцию правил Минпромторга, ведомство подтвердило концепцию документа.

Министерство настаивает на том, чтобы ЕАЭС определял происхождение электроники с помощью проверки полного списка конструкторской документации на изделие, исключительных прав на товарный знак и образцов исходного кода софта, собственных производственных мощностей или контрактной сборки в стране. Еще одним обязательством может стать наличие сервисных центров по обслуживанию техники, которые не должны находиться под контролем иностранных структур.

Таким образом российская сторона пытается добиться реального производства в странах ЕАЭС и избежать получения членами союза прибыли от продажи перемаркированной западной техники способом «белорусской креветки» (ироничное название попыток ввоза в Россию санкционных товаров под видом произведенных в Белоруссии после западных санкций 2014 года).

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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Евразийская экономическая комиссия сообщила изданию, что ждет поступления предложений России, а затем их изучит рабочая группа антимонопольного ведомства.

Между тем, участники рабочей группы уже ознакомлены с содержанием предложения Минпромторга, рассказали источники «Коммерсанта». По данным газеты, требование об отсутствии контролирующих инвесторов из стран все ЕАЭС не вызвало больших возражений. Однако они выразили обеспокоенность насчет обязанности использовать для производства серверов только материнские платы союзного производства. Один из собеседников указал на то, что такое производство есть только в России, и это позволяет ей обрести монополию.

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ЕАЭС был основан в январе 2015 года. В него вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Россия столкнулась с необходимостью заменить западную технику для использования в госорганах после того, как США, Евросоюз и другие страны ввели санкции против российских ведомств, компаний и банков в ответ на военные действия на Украине. С российского рынка ушли ключевые иностранные вендоры — Microsoft, Oracle, SAP, Cisco, EPAM и другие.

В конце марта президент Владимир Путин подписал закон о запрете на использование иностранного программного обеспечения госорганами на критической инфраструктуре. Согласно нему, до января 2025 года все органы власти и другие госзаказчики должны перейти на софт отечественной разработки.

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Теги
Жанна Антохина
техника ЕАЭС Минпромторг сервера хранение данных
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