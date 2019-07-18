ЕСПЧ отклонил жалобу владельцев «Рустави 2» на передачу телеканала

В четверг, 18 июля, Европейский суд по правам человека вынес решение об отказе нынешним владельцам телекомпании «Рустави 2», которые в суде пытались оспорить возвращение телекомпании одному из ее прежних владельцев — Кибару Халваши. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

В иске нынешние владельцы «Рустави 2» хотели оспорить решение Верховного суда Грузии, вынесенное в марте 2017 года. Тогда грузинский суд постановил, что прежние владельцы были вынуждены продать компанию под давлением, а покупатели не были добросовестными, и признал Халваши владельцем доли в 60% в телекомпании, а его компанию «Панорама» владельцем остальных 40%.

ЕСПЧ не нашел оснований для оспаривания решения Верховного суда Грузии, в частности для признания решения пристрастным.

Тяжба по поводу канала ведется с 2015 года, когда Халваши подал иск в Тбилисский городской суд. Он настаивал, что в 2006 году при президенте Михаиле Саакашвили его заставили уступить телеканал в пользу приближенных к президенту людей.

Вынося решение, ЕСПЧ, в частности, учел, что владельцы «Рустави 2» систематически подавали необоснованные запросы об отводе судей на всех трех

уровнях рассмотрения дела в Грузии в «попытке парализовать отправление правосудия», а генеральный директор делал необоснованные и жестокие нападки в СМИ на местных (грузинских) судей, которые рассматривали дело, и против грузинской судебной системы в целом, говорится в пресс-релизе суда.