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ЕСПЧ отклонил жалобу владельцев «Рустави 2» на передачу телеканала

В четверг, 18 июля, Европейский суд по правам человека вынес решение об отказе нынешним владельцам телекомпании «Рустави 2», которые в суде пытались оспорить возвращение телекомпании одному из ее прежних владельцев — Кибару Халваши. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

В иске нынешние владельцы «Рустави 2» хотели оспорить решение Верховного суда Грузии, вынесенное в марте 2017 года. Тогда грузинский суд постановил, что прежние владельцы были вынуждены продать компанию под давлением, а покупатели не были добросовестными, и признал Халваши владельцем доли в 60% в телекомпании, а его компанию «Панорама» владельцем остальных 40%.

ЕСПЧ не нашел оснований для оспаривания решения Верховного суда Грузии, в частности для признания решения пристрастным.

Тяжба по поводу канала ведется с 2015 года, когда Халваши подал иск в Тбилисский городской суд. Он настаивал, что в 2006 году при президенте Михаиле Саакашвили его заставили уступить телеканал в пользу приближенных к президенту людей.

Вынося решение, ЕСПЧ, в частности, учел, что владельцы «Рустави 2» систематически подавали необоснованные запросы об отводе судей на всех трех
уровнях рассмотрения дела в Грузии в «попытке парализовать отправление правосудия», а генеральный директор делал необоснованные и жестокие нападки в СМИ на местных (грузинских) судей, которые рассматривали дело, и против грузинской судебной системы в целом, говорится в пресс-релизе суда.

«Европейский суд признал, что права собственности «Рустави 2» не нарушены. Соответственно, решение Верховного суда Грузии от 2 марта 2017 года о принадлежности «Рустави 2» Кибару Халваши остается в силе», — прокомментировала решение министр юстиции Грузии Теа Цулукиани (цитата по «Интерфаксу»).

ЕСПЧ на время рассмотрения дела приостановил решение Верховного суда Грузии о передаче телекомпании прежним владельцам.

Основанная в 1996 году телекомпания «Рустави 2» принадлежит компании Sakartvelo и Левану и Георгию Караманишвили. Сейчас генеральным директором компании является Николоз Гварамия, занимавший при президенте Михаиле Саакашвили посты министра юстиции и образования (телеканал возглавил в 2012 году). Саакашвили называл попытки вернуть телеканал прежним владельцем результатом давления нынешних властей во главе с лидером правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили.

В июле телекомпания оказалась в центре скандала, после того как один из ведущих канала, Георгий Габуния, в эфире оскорбил президента России Владимира Путина. В ответ на это Госдума рекомендовала принять санкции в отношении Грузии, но президент Путин их введения не поддержал.

Теги: Грузия, телекомпания, «Рустави 2»
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