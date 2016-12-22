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Генпрокуратура выступила за отмену уголовной статьи за шпионскую технику
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Генпрокуратура выступила за отмену уголовной статьи за шпионскую технику
Общество, 14:36
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Генпрокуратура выступила за отмену уголовной статьи за шпионскую технику
При отсутствии преступного умысла наказание за использование устройств для скрытного сбора информации должно быть административным либо вообще отсутствовать, заявили в Генпрокуратуре
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Генпрокуратура выступила против уголовного наказания за использование шпионской техники без преступного умысла. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной. По его словам, наказание в таких случаях должно быть либо административным, либо должно ограничиваться изъятием незаконной техники.

«В большинстве случаев общественной опасности это деяние не несет, ровно так его и надо рассматривать. Нужно ограничиваться какими-то другими мерами — может быть, это изъятие, может быть, административные какие-то вещи, но вряд ли уголовное преследование», — сказал Куренной в эфире интерактивного видеосервиса Генпрокуратуры «Эфир» с участием РБК. Он отметил, что и законодательство, и правоприменительную практику в этом направлении нужно корректировать. Однако Генпрокуратура, уточнил представитель ведомства, не имеет права законодательной инициативы.

По словам Куренного, за последние два года было возбуждено 765 уголовных дел по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). «Цифра воображения не поражает, но в 2017 году рост подобных случаев составил 31%, было рассмотрено 568 дел в суде», — пояснил Куренной.

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Общество

В апреле Куренной уже заявлял, что Генпрокуратура готовит проект поправок в законодательство об использовании спецустройств.

Тема бытовых шпионских устройств стала резонансной после того, как во время пресс-конференции президента Владимира Путина ему рассказали о курганском фермере Евгении Васильеве, обвиненном по статье о незаконном обороте такой техники за использование GPS-трекера для слежки за своим теленком. Сотрудники ФСБ нашли в этом трекере микрофон, который можно включать дистанционно.

Уголовное дело в итоге прекратили, а ФСБ пообещала разработать свое определение спецсредств для негласного сбора информации. В начале июля был опубликован проект поправок, разработанных ФСБ. Служба предложила считать​ техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации, «приборы, системы, комплексы, устройства, специальный инструмент», а также «программное обеспечение», которым намеренно «приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя)».

При этом ФСБ предложила отнести к такого рода шпионской технике любые приборы вне зависимости от их внешнего вида, технических характеристик и принципов работы.

Торгово-промышленная палата России (ТПП) предложила убрать из уголовного кодекса эту статью. Глава ТПП Сергей Катырин заявил, что столь жесткие меры (до четырех лет лишения свободы) усложняют создание высокотехнологичной техники, которую производят в том числе по государственным заказам.

На внесении изменений в законопроект настаивала также Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. Там предлагали уточнить определение шпионской техники, чтобы отделить ее от обычной бытовой электроники. Как сообщал «Коммерсантъ», в ФСБ все предложения на эту тему отклонили, объяснив это тем, что уточненная трактовка «необоснованно сузит область современных технических средств, в которых реализуется функция негласного получения информации».

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Генпрокуратура , Уголовное дело , шпион
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