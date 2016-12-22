Порошенко ввел санкции против «Единой России» и Ротенбергов

Под очередные украинские санкции попали российские политические партии и избирательные комиссии, а также Аркадий, Борис, Роман и Лилия Ротенберг

Петр Порошенко (Фото: Михаил Маркив / ИнА «Украинское фото»)

Украина ввела санкции против российских партий, главы Центральной избирательной комиссии, а также семьи Ротенбергов. Указ президента Украины Петра Порошенко о введении санкции опубликован на его сайте, там же доступен расширенный санкционный список. Причины введения новых санкций в Киеве не объяснили.

Согласно документу, под санкции попали политические партии, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», Демократическая партия России, «Патриоты России» и Аграрная партия России. Некоторые из этих партий участвовали в президентских выборах в марте. Под санкции также попали движение «Корпус «За чистые выборы» и не относящиеся к выборам «Боевое братство», Союз пенсионеров России и Союз ветеранов Афганистана.

Киев ввел санкции против Центральной избирательной комиссии России, ее председателя Эллы Памфиловой и зампреда Николая Булаева и избирательной комиссии Крыма.

Партиям, организациям, комиссиям и физическим лицам грозит блокирование активов, запрет на вывод капиталов с Украины и приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств.

Под украинские санкции попали также российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, а также Роман и Лилия Ротенберг. Их активы на Украине блокируются. Аркадию Ротенбергу принадлежит компания «Стройгазмонтаж» — главный подрядчик Крымского моста.