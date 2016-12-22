Путин персонально поблагодарил Мутко за организацию чемпионата мира

Всем известно, что Виталий Мутко многое сделал для подготовки футбольного первенства, заявил президент. Во время выборов страны — хозяйки ЧМ-2018 он был главой Минспорта, а затем стал курировать эту сферу как вице-премьер

Виталий Мутко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поблагодарил отвечавшего за спорт вице-премьера Виталия Мутко за подготовку и организацию чемпионата мира по футболу. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства в Кремле, передает «РИА Новости».

«Праздник действительно получился», — отметил, подводя итоги турнира, Путин. «Мы к этому еще вернемся, особенно в контексте использования наследия чемпионата мира», — добавил президент, заметив, что поблагодарить всех, «кто принимал участие в организации этого грандиозного события», он хочет уже сейчас.

«Это относится и к тем, кто здесь присутствует и кого здесь нет», — сообщил глава государства. «Виталий Леонтьевич [Мутко], вам хочу слова благодарности сказать. Вы сейчас не занимаетесь напрямую этой работой, но всем хорошо известно, что вы были в начале этого пути, очень многое сделали для подготовки этого чемпионата», — заявил Путин.

В 2010 году, во время определения страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 года Мутко занимал должность федерального министра спорта. Также в период, когда он возглавлял ведомство, в российском Сочи состоялась Олимпиада.

В 2015 году Счетная палата подсчитала, что прямые расходы на подготовку и проведение Игр-2014 в Сочи, которые тоже курировал Мутко, составили почти 325 млрд руб., в том числе 104 млрд руб. бюджетных средств. Доходы оргкомитета Олимпиады от проведения соревнований, согласно анализу аудиторов, составили 85,4 млрд руб. Эта сумма, как отмечали в ведомстве, оказалась вдвое больше изначальной.

Чемпионат мира по футболу в России стал самым дорогим в истории этого турнира. С учетом затрат регионов общие расходы на проведение мундиаля, как подсчитал РБК, составили 883 млрд руб. В федеральной госпрограмме по подготовке к чемпионату на начало июня была обозначена сумма 678 млрд руб. Тем не менее от некоторых планов организаторы отказались, а часть объектов не успели сдать к сроку.

С октября 2016 года Мутко перешел на должность вице-премьера. На этом посту он сначала курировал спорт и молодежную политику. С 18 мая 2018 года, в новом составе правительства, в этой же должности чиновник начал отвечать за строительство и ЖКХ, а также проблемы жилья и городской среды. Также в компетенции Мутко оказалось сотрудничество с республиками Абхазия и Южная Осетия и национальная политика.

Президент России Владимир Путин затем заявил, отвечая на вопрос о «непотопляемости» Мутко, что сейчас отправить его на пенсию невозможно. «Действительно, в отношении него [Виталия Мутко] много всяких разговоров и слухов», — отмечал Путин, замечая, что, несмотря на то что английский язык функционера, «безусловно, нуждается в совершенствовании, за годы его работы в качестве министра спорта, а затем и вице-премьера было немало сделано в этой сфере». В частности, ряд спортивных объектов был построен в Сочи к Олимпиаде 2014 года, а также в городах проведения чемпионата мира по футболу 2018 года появились новые стадионы, напомнил Путин.