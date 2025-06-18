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Война Израиля и Ирана ,  
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В Израиле сообщили о более 800 пострадавших от ракетных обстрелов Ирана

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Война Израиля и Ирана

В Израиле сообщили о более 800 пострадавших от ракетных обстрелов Ирана
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В Израиле более 800 человек пострадали от ракетных обстрелов со стороны Ирана, сообщил cоветник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

По официальным данным, 24 человека погибли. Из числа раненых восемь находятся в тяжелом состоянии, 41 — в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы.

В связи с обстрелами из домов эвакуировали около 3,8 тыс человек.

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В ночь на 18 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) после ракетной атаки, в ходе которой по Израилю было выпущено около 15 ракет, заявил о полном контроле над воздушным пространством Израиля, передает агентство IRNA.

По данным The Times of Israel, КСИР также предупредил жителей Тель-Авива об эвакуации северной части города.

В ответ на ракетный обстрел армия обороны Израиля нанесла удары по Тегерану.

Обострение конфликта продолжается с 13 июня, когда Израиль начал операцию против Ирана из-за его ядерной программы. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории.

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