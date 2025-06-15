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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Израиль сообщил о самом дальнем ударе по Ирану с начала операции

ЦАХАЛ: атакован самолет-заправщик в аэропорту Мешхеда, это самый дальний удар
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Израильские военные атаковали самолет-заправщик в аэропорту Мешхеда. Это самый дальний удар с начала операции против Ирана, заявила ЦАХАЛ. В Иране утверждают, что сам аэропорт и взлетно-посадочная полоса не повреждены

Израиль сообщил о самом дальнем ударе по Ирану с начала операции
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Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхеда на востоке Ирана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Мешхед находится примерно в 2,3 тыс. км от Израиля. «Это самый дальний удар с начала операции», — говорится в сообщении.

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Иранское агентство Tasnim сообщило о взрывах возле международного аэропорта Мешхед имени Шахида Хашеминеджада — одного из самых загруженных и крупных аэропортов Ирана.

По информации агентства, здание аэропорта и взлетно-посадочная полоса не повреждены, в аэропорту обеспечен полный комплекс мер безопасности.

Агентство NourNews сообщило, что в Мешхеде прогремело по меньшей мере два взрыва, возникли пожары.

Кроме того, в Мешхеде находится мавзолей имама Резы, восьмого имама шиитов, — центр туризма и паломничества в Иране. По данным Tasnim, гробница имама «находится в полной безопасности», и паломникам «не стоит беспокоиться об этих звуках».

В Иране с начала военной операции Израиля 13 июня погибли по меньшей мере 128 человек и около 900 человек получили ранения. С этого дня стороны продолжают обмениваться ударами. 15 июня в израильском Минздраве заявили, что за прошедшие сутки в стране погибли десять человек, 385 пострадали.

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Дарья Лебедева
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