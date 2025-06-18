Хинштейн рассказал о выборе переселенцев из приграничья

Из-за продолжающихся обстрелов освобожденных территорий в Курской области нельзя назвать точные сроки возвращения жителей, сказал врио главы области Александр Хинштейн

Александр Хинштейн (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сроки возвращения жителей в приграничные районы Курской области, пострадавшие от вторжения ВСУ, сегодня назвать невозможно, так как пока продолжаются обстрелы этой территории, заявил в интервью телеканалу РБК врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Какие-либо точные сроки сегодня называть, наверное, было бы, с моей стороны, несерьезно. Потому что это зависит не от власти, и не столько от военных. Я говорил вам ранее о том, что ежедневно мы, к сожалению, фиксируем прилеты, удары со стороны противника. Ежедневно у нас получают ранения, а то и, к сожалению, продолжают гибнуть люди», — пояснил Хинштейн.

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Накануне ВСУ обстреляли село Званное в Глушковском районе. В результате погибли женщина и мужчина.

Хинштейн подчеркнул, что сейчас увеличиваются масштабы разминирования территории, однако это не гарантирует автоматически, что в села можно будет безопасно возвращаться. «Поверьте, я бы очень хотел, чтобы мы людей вернули бы прямо сейчас, в моменте. Но отправлять людей под беспилотники, под ракетную опасность — никто на себя такого риска и такой ответственности не возьмет», — продолжил врио губернатора.

Отвечая на вопрос о том, что посоветовать людям, оказавшимся в ситуации, когда они не знают, ждать ли возвращения в свои села или обустраивать жизнь на новом месте, Хинштейн порекомендовал им исходить из собственной ситуации. «Государство готово со своей стороны сделать максимум. У вас есть где жить сегодня? Пожалуйста. Вы готовы жить в ПВР, в пункте временного размещения? Пожалуйста. Вы хотите снимать жилье? Мы вам компенсируем. Вы хотите реализовать сертификат сейчас, в Курской области, купить жилье в городе? Пожалуйста. Хотите на сельских территориях? Мы начинаем строить поселки, как раз, где стоимость метра будет привязана к стоимости сертификата», — перечислил он.

«Но задача государства, задача власти — защитить человека. И до тех пор, пока у нас не будет уверенности в безопасном нахождении людей там, конечно, ни о каком возвращении речи не пойдет», — заключил собеседник телеканала.

Инженерные войска приступили к разминированию территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от украинских военных, в середине марта. Работы по разминированию идут в жилых домах, на придомовых территориях, сельскохозяйственных угодьях и объектах инфраструктуры (газопроводы, котельные, линии электропередач, дороги, мосты).

Спустя два месяца вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на разминирование приграничья Курской области уйдет больше года.

В начале июня министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что было разминировано 42 тыс. гектаров территории. В том числе от мин были освобождены 11 тыс. зданий и сооружений, 768 км дорог, обнаружено и уничтожено 443 тыс. взрывоопасных предметов.