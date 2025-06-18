В Петербурге жители пожаловались на сбои интернета в первый день ПМЭФ
В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области массово столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Чаще всего жалобы поступают от абонентов «Мегафона», Tele2 и Yota. Пользователи отмечают низкую скорость загрузки — всего 10-20 Кбит/с, потерю 4G-сети и полное отсутствие сигнала. Некоторые из них также испытывают трудности при работе с мобильными банковскими приложениями.
Как сообщает «Фонтанка», проблемы с сетью в основном наблюдаются в Красносельском районе и Стрельне, при этом перебои начались еще вечером 17 июня.
ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Центральным событием форума станет пленарная сессия с участием президента Владимира Путина. В экономической программе участвуют делегации из Венгрии, Индии, стран Африки, Ближнего Востока и других государств.
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