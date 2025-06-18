Путин обсудил с президентом ОАЭ конфликт Израиля и Ирана

Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян (Фото: Евгения Новоженина / АР / ТАСС)

Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Как сообщила пресс-служба Кремля, диалог состоялся по инициативе эмиратской стороны.

Главы государств выразили «глубокую озабоченность» продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, которая «чревата самыми негативными последствиями для всего региона». «Подчеркнута императивность скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы», — говорится в сообщении.

Российский президент подтвердил готовность оказать посреднические усилия для диалога между Ираном и Израилем. Путин отметил, что российская сторона согласна информировать иностранных лидеров о проведенных в рамках урегулирования контактах.

Кроме того, президенты обсудили двусторонние отношения России и ОАЭ, отметив высокий уровень сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также условились о продолжении личных контактов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» (или «Восстающий лев»), связав это с тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. Израильская армия атаковала ядерные и военные объекты Ирана, в ходе атак погибли несколько высокопоставленных военачальников. Иран, который отрицает планы по созданию ядерного оружия, в ответ нанес удары по израильской территории.

Через несколько часов после начала израильской операции против Тегерана Путин поговорил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. На следующий день российский президент также провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.