 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Армия Израиля сообщила об ударах по производству центрифуг в Иране

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Израильские ВВС поразили в Тегеране объект по производству центрифуг, а также несколько объектов по производству компонентов для сборки ракет классов «земля — земля» и «земля — воздух»
Фото: Lior Mizrahi / Getty Images
Фото: Lior Mizrahi / Getty Images

Израиль нанес серию ударов по иранским объектам, производящим центрифуги и компоненты для ракет, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«За последние несколько часов более 50 истребителей ВВС Израиля на основе разведданных нанесли серию ударов по военным объектам в районе Тегерана», — говорится в заявлении.

В частности, израильские самолеты поразили в Тегеране объект по производству центрифуг, предназначенных для «расширения масштабов и ускорения обогащения урана с целью разработки ядерного оружия».

ВВС в течение ночи также ударили по нескольким объектам по производству оружия, включая компоненты для сборки ракет классов «земля — земля» и «земля — воздух».

Верховный лидер Хаменеи написал пост на иврите с угрозами Израилю
Политика
Али Хаменеи

ЦАХАЛ ночью сообщала о серии ударов по Тегерану. По данным Asriran, Израиль атаковал ракетный завод «Ходжир», расположенный недалеко от иранской столицы. Израильская армия также нанесла удар по Университету имени имама Хусейна, связанному с Корпусом стражей исламской революции, на востоке города. Иран запустил ракеты по Израилю.

Накануне глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в результате израильских ударов центрифуги на иранском подземном заводе по обогащению урана в Натанзе, по предварительном данным, получили «серьезные повреждения, если не полностью уничтожены». Израильские военные утверждали, что подземный цех с центрифугами был разрушен. По данным МАГАТЭ, ядерный центр в Исфахане также получил повреждения.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
ЦАХАЛ Иран Израиль Удары центрифуги
Материалы по теме
В США назвали следующие 24–48 часов решающими в войне Ирана и Израиля
Политика
КСИР сообщил об установлении полного контроля над небом Израиля
Политика
Telegraph узнала об отправке в Иран «загадочных» самолетов из Китая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19) Инвестиции, 17 июн, 17:39 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21) Инвестиции, 17 июн, 17:39
Хоккеисты «Флориды» повредили Кубок Стэнли Спорт, 12:00
Путь в профессию: как Voxys Lab помогает молодым ИТ-специалистам РБК Компан, 12:00
Вдвое больше москвичей запретили сделки с жильем без личного участия Недвижимость, 11:55
«JTI Россия» сообщила о полном отказе от бумажных акцизных марок Отрасли, 11:51
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
АвтоВАЗ показал Lada Aura для такси Авто, 11:48
Почти все российские туристы покинули Иран и Израиль Политика, 11:47
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Выдача ипотеки откатилась к показателям шестилетней давности Недвижимость, 11:40
Премьер Канады отреагировал на слова Трампа об исключении России из G8 Политика, 11:38
Какую военную технику показали на ПМЭФ. Фоторепортаж Политика, 11:31
«Краснодар» купил одного из лучших голкиперов Первой лиги Спорт, 11:28
Бренд-шеф ресторана «Казбек» отметил значительный рост зарплат поваров Life, 11:27
Услуги могут стать ответственностью агрегаторов: чем важно дело Sputnik8Подписка на РБК, 11:27
Произраильские хакеры заявили о взломе иранской криптобиржи на $82 млн Крипто, 11:26