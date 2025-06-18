Армия Израиля сообщила об ударах по производству центрифуг в Иране

Израильские ВВС поразили в Тегеране объект по производству центрифуг, а также несколько объектов по производству компонентов для сборки ракет классов «земля — земля» и «земля — воздух»

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Израиль нанес серию ударов по иранским объектам, производящим центрифуги и компоненты для ракет, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«За последние несколько часов более 50 истребителей ВВС Израиля на основе разведданных нанесли серию ударов по военным объектам в районе Тегерана», — говорится в заявлении.

В частности, израильские самолеты поразили в Тегеране объект по производству центрифуг, предназначенных для «расширения масштабов и ускорения обогащения урана с целью разработки ядерного оружия».

ВВС в течение ночи также ударили по нескольким объектам по производству оружия, включая компоненты для сборки ракет классов «земля — земля» и «земля — воздух».

ЦАХАЛ ночью сообщала о серии ударов по Тегерану. По данным Asriran, Израиль атаковал ракетный завод «Ходжир», расположенный недалеко от иранской столицы. Израильская армия также нанесла удар по Университету имени имама Хусейна, связанному с Корпусом стражей исламской революции, на востоке города. Иран запустил ракеты по Израилю.

Накануне глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в результате израильских ударов центрифуги на иранском подземном заводе по обогащению урана в Натанзе, по предварительном данным, получили «серьезные повреждения, если не полностью уничтожены». Израильские военные утверждали, что подземный цех с центрифугами был разрушен. По данным МАГАТЭ, ядерный центр в Исфахане также получил повреждения.