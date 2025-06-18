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Война Израиля и Ирана ,  
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Верховный лидер Хаменеи написал пост на иврите с угрозами Израилю

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с угрозами в сторону Израиля. Соответствующий пост на своей странице в X он написал на иврите.

«Необходимо действовать решительно против террористической сионистской организации. Мы не будем снисходительно относиться к сионистам», — говорится в посте.

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Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, объяснив ее информацией о способности Тегерана создать ядерную бомбу. Иран начал ответную операцию. Премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху призвал иранцев бороться против «злого режима угнетателей».

Источники Iran International рассказали, что Хаменеи с начала израильских ударов скрывается в бункере на северо-востоке Тегерана вместе с членами семьи. С начала операции Израиль ликвидировал ряд высокопоставленных военных командиров Ирана. Позднее американский президент Дональд Трамп «наложил вето» на план Израиля убить верховного лидера Ирана.

Нетаньяху ответил, что убийство Хаменеи не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец.

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Полина Харчевникова
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Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
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