Верховный лидер Хаменеи написал пост на иврите с угрозами Израилю
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с угрозами в сторону Израиля. Соответствующий пост на своей странице в X он написал на иврите.
«Необходимо действовать решительно против террористической сионистской организации. Мы не будем снисходительно относиться к сионистам», — говорится в посте.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, объяснив ее информацией о способности Тегерана создать ядерную бомбу. Иран начал ответную операцию. Премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху призвал иранцев бороться против «злого режима угнетателей».
Источники Iran International рассказали, что Хаменеи с начала израильских ударов скрывается в бункере на северо-востоке Тегерана вместе с членами семьи. С начала операции Израиль ликвидировал ряд высокопоставленных военных командиров Ирана. Позднее американский президент Дональд Трамп «наложил вето» на план Израиля убить верховного лидера Ирана.
Нетаньяху ответил, что убийство Хаменеи не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец.
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