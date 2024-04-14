С территории Ливана запустили дроны в сторону Израиля

Дроны запустили по северным кибуцам Израиля Кфар-Блюм и Ханита, ЦАХАЛ в ответ нанесла удары по объектам Хезболлы на территории Ливана. Тем же вечером десятки ракет и дронов по Израилю запустил Иран

Со стороны Ливана по северу Израиля запустили беспилотники. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

Беспилотники запустили в направлении северных кибуцев (общин) Кфар-Блюм и Ханита вечером 13 апреля. Дрон, залетевший в Кфар-Блюм, упал, о пострадавших не сообщалось. В кибуц Ханита прилетели два дрона, при взрыве одного из них пострадал резервист.

В ответ ЦАХАЛ нанес удары по объектам «Хезболлы» в районах Эль-Хараиб, Вардия и Хилат аль-Даба, сообщила Армия обороны Израиля. Среди пораженных целей были военные посты и другая инфраструктура.

Ситуация на ливанско-израильской границе обострилась после начала Израилем боевых действий в секторе Газа против палестинской группировки ХАМАС. С тех пор ЦАХАЛ и действующая в Ливане группировка «Хезболла» регулярно обменивались ударами.

Ситуация дополнительно обострилась после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске.12 апреля по Израилю с территории Ливана были запущены десятки ракет, ЦАХАЛ сообщила, что все они были перехвачены или упали в открытой местности.

Иран после удара по консульству в Дамаске заявил, что оставляет за собой право на ответ. Вечером 13 апреля иранские военные выпустили десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. По оценке военных, им понадобится несколько часов, чтобы долететь до территории страны. ЦАХАЛ привела системы ПВО, истребители ВВС и корабли ВМС в состояние повышенной боевой готовности.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал о жестком ответе, если «Хезболла» вступит в войну. Страна также готова к прямому нападению со стороны Ирана, заверил он, пообещав ответить «ударом на удар».