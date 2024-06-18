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Политика ,  
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Спецгруппа в Германии займется борьбой с «кремлевским доппельгангером»

Bloomberg: в Германии создали спецгруппу по борьбе с «российской дезинформацией»
Немецкие власти неоднократно обвиняли «связанных с Кремлем» хакеров в кибератаках и распространении фейков. Москва все обвинения отвергала. Теперь правительство ФРГ решило собрать спецгруппу для борьбы с дезинформацией
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press

Немецкое правительство создало специальную рабочую группу, главная задача которой — противодействие кампаниям по дезинформации, «направленным на подрыв демократии и сеяние раздора», передает Bloomberg. Как отмечает агентство, в приоритете этой группы будет противодействие именно российской дезинформации, поскольку в стратегии национальной безопасности Москва названа главной угрозой безопасности Германии.

Группа была создана по инициативе министерств внутренних дел, иностранных дел и юстиции. На начальном этапе в нее войдут десять специалистов-аналитиков, отвечающих за мониторинг и анализ дезинформации. Позже она может быть расширена до 20 человек.

Основное внимание будет уделено выявлению и разоблачению операций по дезинформации в социальных сетях, в том числе тех, которые, предположительно, спонсируются Россией. Одним из примеров является так называемая кампания Doppelgaenger, в результате которой, по данным правительства Германии, за несколько недель было опубликовано более миллиона постов на X с десятков тысяч фейковых аккаунтов.

Министр внутренних дел Нэнси Фейзер ранее заявила, что ситуация с безопасностью в Германии «остается напряженной» как из-за конфликта России и Украины, так и из-за «ужасной эскалации на Ближнем Востоке». «Угроза нашей демократии со стороны шпионажа, саботажа, дезинформации и кибератак достигла нового измерения», — отмечала Фейзер.

Другая цель новой целевой группы — «предварительное разоблачение» дезинформационных кампаний. Также, по данным Bloomberg, немецкое правительство хочет повысить подотчетность операторов социальных сетей, таких как X и Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), и усилить на них давление (при необходимости также с помощью санкций), чтобы фейковые аккаунты удалялись быстрее.

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После начала российской спецоперации на Украине немецкие власти неоднократно обвиняли российские власти в усилении кибератак, якобы направленных на подрыв демократических институтов. В начале мая временный поверенный в делах посольства России был вызван в МИД Германии из-за взлома учетных записей электронной почты членов правления Социал-демократической партии (СДПГ) в 2023 году. Как писала Bild, ответственность за взлом несет группировка APT28, которая «связана с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России».

Россия множество раз отвергала все обвинения в кибератаках. Еще в 2023 году официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что, предъявляя обвинения, Германия не предоставляла Москве никаких доказательств. Тогда же Захарова напомнила о заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца, который утверждал, что в таком правовом государстве, как Германия, государственные служащие обязаны воздерживаться от предположений и объявлять только то, что могут доказать.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия кибератаки дезинфекция

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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