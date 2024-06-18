Путин рассказал о дружбе с КНДР и помощи в борьбе с «опасным врагом»

Москва ценит поддержку КНДР в проведении военной операции на Украине и поддерживает Пхеньян в противостоянии «опасному врагу» в борьбе за независимость, заявил Путин в статье в преддверии его визита в Северную Корею

Владимир Путин (Фото: Stringer / EPA / ТАСС)

Россия высоко ценит поддержку КНДР в проведении военной операции на Украине и поддерживает Северную Корею «в борьбе за независимость», заявил российский президент Владимир Путин в статье для «Нодон синмун» («Рабочая газета»). Текст опубликован на сайте Кремля.

«Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций», — говорится в публикации.

Путин называет КНДР сторонником в противостоянии «стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета».

«Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития. Мы готовы также к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными», — продолжил президент.

По его словам, для этого страны будут развивать «неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов», совместно противостоять ограничениям и «выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии». Также в планах активизировать академическую мобильность между российскими и северокорейскими вузами, нарастить туристические поездки, культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены, добавил Путин.

18-19 июня пройдет первый с 2000 года визит российского президента в Северную Корею. Путин поедет туда по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына, отмечали в Кремле. Лидер КНДР посетил Россию в сентябре прошлого года.

В Белом доме пообещали внимательно следить за визитом Путина в Северную Корею. Вашингтон заявил, что его не беспокоит сама поездка, но углубление отношений между странами. "Не только из-за того, как это отразится на украинском народе, <...> но и потому, что здесь может возникнуть определенная взаимность, которая может повлиять на положение дел на Корейском полуострове», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.