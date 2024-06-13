Кремль предсказал развитие отношений с Северной Кореей «по восходящей»

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Россия продолжит развивать сотрудничество с КНДР и будет делать это «по восходящей», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о перспективах российской политики в отношении Северной Кореи.

«Северная Корея — это наш сосед, это дружественная нам страна, с которой мы развиваем двусторонние отношения, будем это делать и дальше по восходящей. Потенциал для развития наших двусторонних отношений очень глубокий», — цитирует пресс-секретаря «РИА Новости».

На слова журналистов о возможном беспокойстве западных стран Песков ответил, что право России развивать отношения с КНДР «ни у кого не должно вызывать озабоченность и никем не должно оспариваться».

Ранее Песков ответил на сообщения о скором визите президента Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.

Он сказал тогда, что Кремль анонсирует зарубежные визиты президента только по согласованию с иностранными партнерами, поэтому сделает соответствующее объявление, когда придет время.