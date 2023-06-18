Демографы поспорили об идее Алиханова по переселению русскоязычных Балтии

Губернатор предложил ввести многократные визы для русскоязычных жителей Прибалтики. Мнения ученых разделились: одни считают, что такие визы будут востребованы, другие усомнились в том, что приток жителей будет массовым

Предложение губернатора Калининградской области Антона Алиханова ввести многократные визы для русскоязычного населения Прибалтики имеет целью привлечь эту группу граждан в Россию, однако такие визы могут быть востребованы только для коротких путешествий, считает заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Ольга Чудиновских. Такое мнение она высказала в разговоре с РБК. Чудиновских усомнилась в том, что приток соотечественников в страну будет массовым.

Кандидат экономических наук, заместитель директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник РАНХиГС Вадим Безвербный, в свою очередь, полагает, что многократные визы будут востребованными среди русскоязычных.

«Я всегда приветствую введение новых свобод, облегчение передвижения, но я очень сильно сомневаюсь, что эти предложения, даже если дойдет до их реализации, будут иметь какой-то практический выход, потому что миграция и поездки — это вопрос выбора и вопрос взвешивания конкурирующих между собой аргументов. Жители стран Балтии, которые являются членами ЕС, с большей вероятностью поедут искать работу в страны Евросоюза (это сейчас и происходит), нежели в Россию, тем более в текущих условиях. То есть речь может идти об ослаблении режима въезда с целью туризма, краткосрочных поездок. Но на самом деле в этом отношении уже были шаги, но, по-видимому, не очень эффективные», — сказала заведующая лабораторией МГУ.

Чудиновских сослалась на информацию с сайта МИД России об условиях въезда граждан иностранных государств, где указано, что граждане Латвии, живущие на «определенных приграничных территориях», могут въезжать в страну без виз по общегражданскому загранпаспорту на срок до 90 дней, а неграждане республики — на 90 дней из 180. На этот же срок разрешен въезд и негражданам Эстонии.

«Что касается массовости этого притока, я тут не вижу никаких перспектив, потому что нет оснований рассчитывать на то, что из стран ЕС кто-то поедет в большом количестве работать и учиться, это такие фантазии. Когда говорят, что якобы большое количество жителей Европы и США задумываются о переезде [в Россию], потому что разделяют культурные ценности России — культурные ценности можно разделять и без переезда», — отметила ученый.

Действующая в России с 2006 года программа по содействию добровольному переселению соотечественников показала, что пока она интересна только для жителей стран Центральной Азии. Согласно данным МВД за первый квартал 2023 года, на которые обратила внимание Чудиновских, количество желающих переехать в Россию сократилось в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а из тех, кто подал заявление на переселение, граждан стран Балтии — 1,7%.

«У нас давным-давно применяется практика широкого приема в гражданство лиц, проживающих за рубежом. И в том числе в странах Балтии люди получают гражданство, но исключительно, но мой взгляд, с целью получения каких-то последующих экономических льгот — пенсий, выплат различных. Но при этом они остаются жить в Литве, Латвии и Эстонии», — продолжила она.

На консульском учете, по ее словам, состоят на конец прошлого года в Латвии 50 тыс. граждан России, Литве — 15 тыс., в Эстонии — 132 тыс.

«Такие визы могут быть востребованы, но только для коротких путешествий. Если ориентироваться, например, на карту поляка, она упрощает доступ людям с польским происхождением к системе высшего образования. Может быть, у нас будут прописаны похожие условия. Но будет ли востребовано наше образование для жителей Евросоюза? Где они будут потом его применять? И второй аспект: учитывая текущую политическую ситуацию, надо думать, как отнесутся правительства этих стран к тому, что часть их населения будет получать такого рода документы», — добавила Чудиновских.

«Я думаю, что пока это достаточно эфемерное пожелание. Вряд ли оно будет реализовано и востребовано в текущих политических условиях», — заключила она.

Безвербный, в свою очередь, считает, что идея Алиханова «очень актуальна». «Тут надо учитывать, что доля русскоязычного населения в странах Балтии очень немаленькая. Плюс, учитывая политическую обстановку, можно предположить, что какая-то часть русскоязычной диаспоры, если и не сиюминутно, но может принять решение о возможности репатриации, посетит страну. Для кого-то это историческая родина. Возможность сделать это беспрепятственно, я думаю, повысит шансы на возможность долгосрочной репатриации и как минимум на усиление связей с Россией — культурных, экономических, родственных, семейных. Я думаю, что такие визы будут востребованы», — сказал он.

По его словам, до 2014 года из Латвии, Литвы и Эстонии наблюдался «довольно высокий приток репатриантов» и эти страны были «в каком-то смысле источником демографического резерва» страны.

За время существования программы по состоянию на 2023 год в Россию переехали более 1,1 млн человек, указал ученый. «По официальным данным Министерства внутренних дел, в период с 2007 по 2019 год в Российскую Федерацию переехали около 826 000 человек. Подавляющее большинство приехавших [в период с 2007 по 2019 год] переехали в Российскую Федерацию из стран ближнего зарубежья: из Казахстана — 35,3%, Украины — 19,2%, Таджикистана — 11,8%, Армении — 9,7%, Молдавии — 8,6%. За эти три года [2019-2023 гг.] структура потоков изменилась незначительно», — привел данные Безвербный.

Он не исключил, что идею о многократных визах «можно масштабировать, например, в целом на Восточную Европу: Сербию, Болгарию, Венгрию». Это те страны, которые «культурно близки» России и «где есть определенный уровень владения русским языком».

Калининградский губернатор предложил на ПМЭФ ввести многократные визы для русскоязычных жителей Прибалтики. «В Прибалтике огромное количество русских людей. Они могли бы иметь многократные визы и пребывать в нашей стране на правах граждан», — считает он.

Алиханов также напомнил, что предлагал создать «карту русского» для возвращения соотечественников из-за рубежа. Она позволит получить бесплатную долгосрочную многократную визу и устроиться работать.