К репатриантам в МВД предложили отнести в том числе граждан России, которые на 24 февраля 2022 года постоянно проживали за рубежом. Их хотят освободить от обязанности подтверждать владение русским языком

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

МВД предложило создать институт репатриации в рамках госпрограммы переселения соотечественников в Россию. Проект указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

К репатриантам в ведомстве предложили отнести лиц, которые решили вернуться в Россию, из числа:

граждан России, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года постоянно проживали за границей;

бывших граждан России;

лиц, которые родились или постоянно проживали на территории РСФСР и были гражданами бывшего СССР;

лиц, у которых по прямой восходящей линии есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие в РСФСР или на территории, относившейся к Российской империи либо СССР, в пределах государственной границы России и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.

В документе сказано, что репатриантов «как лиц, имеющих культурную связь» с Россией, освободят от обязанности подтверждать владение русским языком перед подачей заявления. Им также предлагается дать право получать вид на жительство без предварительного получения разрешения на временное проживание.

МВД также предлагает освободить от необходимости подтверждать владение русским языком соотечественников, которые постоянно проживают в недружественных странах. Такое требование может вызвать у них недоверие к России, а также приведет к дополнительной нагрузке на сотрудников российских загранучреждений, которых стало существенно меньше, пояснили авторы.

Документ также уточняет основания для утраты статуса участника (члена семьи участника) госпрограммы переселения соотечественников в Россию. В частности, такой статус не предоставляется, а предоставленный статус утрачивается, если соотечественник (член его семьи):

выступает за насильственное изменение основ конституционного строя России либо другими действиями создает угрозу безопасности страны или ее граждан;

финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность.

В случае принятия проект вступит в силу с 1 января 2024 года. Авторы инициативы обещают, что она не потребует дополнительного финансирования. В то же время с введением института репатриации будет нужно доработать информационную систему, которая используется в рамках госпрограммы и при предоставлении ВНЖ ее участникам, а также внести изменения в структуру территориальных органов МВД, которые пока не участвуют в реализации госпрограммы, говорится в проекте.

Указ о мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, президент Владимир Путин подписал в 2006 году. Соотечественниками считаются российские граждане, постоянно проживающие за пределами России, люди и их потомки, которые проживают за пределами страны и относятся к исторически проживающим на ее территории народам, те, у кого было гражданство СССР и кто проживает в государствах, входивших в состав СССР, и так далее. Госпрограмма направлена на «содействие социально-экономическому развитию регионов и решение демографических проблем на территориях приоритетного заселения».

В марте Путин подписал указ, согласно которому соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран, за исключением Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана, должны будут подтверждать владение русским языком. Изменения вступят в силу с начала 2024 года.

Соотечественникам разрешат подавать заявления не только в той стране, гражданство которой они имеют, но и там, где они проживают, а также в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Заявления об участии в госпрограмме от беженцев и получивших временное убежище будут рассматривать по ускоренной процедуре. Им нужно будет подавать и меньше документов: они смогут обойтись без подачи свидетельства о рождении, сведений об образовании и трудовом стаже.