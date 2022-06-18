В Кремле DDoS-атаки на ПМЭФ сравнили с действиями фашистов в Сталинграде

По словам советника президента Антона Кобякова, ПМЭФ «бомбили» DDoS-атаками с IP-адресов, в том числе из США. Из-за массированных DDoS-атак президент Владимир Путин накануне перенес свое выступление на час

Антон Кобяков (слева) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Системы ПМЭФ «бомбили» DDoS-атаками, «как Сталинград — фашисты», заявил советник президента Антон Кобяков. По его словам, атаки велись с мощностью 140 Гигабит в секунду с адресов в США, Колумбии, Украине, Таиланде, Бангладеш.

«15 млн пакетов в секунду — серьезные атаки. Но и мы не лыком шиты», — цитирует его оргкомитет. «Мы с этим справились. И дальше справимся, — уверен Кобяков. — Тем более что мы теперь знаем, как они действуют и какие технологии применяют».

Целью DDoS-атак является нарушение работоспособности инфраструктуры атакуемой компании. Для их проведения хакеры используют ботнет-сети или другие способы, чтобы создать лавинообразный рост запросов к онлайн-ресурсу, увеличить на него нагрузку до максимальной и за счет этого вывести его из строя. Ботнет-сети могут состоять, например, из зараженных компьютеров, которые хакеры используют удаленно без ведома пользователя, или из других устройств, например «умных» колонок и т.д. Размер ботнет-сетей может достигать сотен тысяч устройств.

18 июня президент Владимир Путин перенес свое выступление на ПМЭФ на 15:00 мск вместо запланированных 14:00. «Со вчерашнего дня начались массированные DDoS-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ. Была выведена из строя база участников форума и система допуска», — объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков причину переноса.

По его словам, в результате DDoS-атак «возникла заминка с получением бейджей». «Специалисты работают, проблема устраняема», — добавил пресс-секретарь.

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С начала военной операции на Украине число DDoS-атак на российские организации выросло в разы по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Так, за март число DDoS-атак выросло в восемь раз, причем больше всего атак совершалось на банки — 35% от общего числа, выяснили специалисты «Лаборатории Касперского». На государственные органы при этом пришлась треть нападений, на образовательные учреждения — почти каждое десятое (9%), на СМИ — 3%. В «Сбере» в середине мая сообщили, что в «кибервойне» против России участвуют более 100 тыс. хакеров

Минцифры в середине марта предложило направить Центробанку перечень информационных систем, которые потенциально могут стать целями кибератак. «Минцифры организует работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам», — сообщил РБК представитель ведомства.

В начале июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что Соединенные Штаты провели серию «наступательных цифровых операций» в поддержку Украины. По ее словам, любая наступательная киберактивность против России не является нарушением политики США по предотвращению прямого конфликта.