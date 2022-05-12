Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 68,78 (-3,85) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 65,79 (-3,05) Инвестиции, 16:10
Bloomberg узнал о подготовке Eni к оплате за газ по условиям России Бизнес, 23:27
Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Спорт, 23:02
Австрия пригрозила забрать у «Газпрома» газохранилище в Зальцбурге Политика, 22:50
В Кремле отвергли данные об ультиматумах Украины по «Азовстали» Политика, 22:48
«Сбер» оценил число участвующих в кибервойне с Россией хакеров в 100 тыс. Бизнес, 22:46
МИД счел нонсенсом попытки отстранить Россию от ближневосточных вопросов Политика, 22:37
«Первый канал» назвал «собачьей чушью» закрытие «Вечернего Урганта» Технологии и медиа, 22:13
В Госдуму внесли законопроект о целевых отчислениях на спорт с казино Спорт, 22:00
Умер режиссер и актер «Улицы разбитых фонарей» Валерий Гришко Общество, 21:50
Полянский не исключил, что Финляндия и Швеция могут стать «целью России» Политика, 21:42
В Латвии заблокируют «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» Политика, 21:30
Газизов предсказал продление контракта Черчесова после завоевания кубка Спорт, 21:30
Iltalehti узнала о возможном отключении поставок газа в Финляндию Политика, 21:27
Зампостпреда России при ООН назвал условие для применения ядерного оружия Политика, 21:23
Бизнес ,  
0 

«Сбер» оценил число участвующих в кибервойне с Россией хакеров в 100 тыс.

Более 100 тыс. хакеров участвуют в кибервойне против России, считают в Сбербанке, указав, что ежедневно отражают DDoS-атаки. Ранее Минцифры предложило банкам помощь в киберзащите. Запад обвинял спецслужбы России в «кибероперациях»
Сбербанк SBER ₽119,15 -3,4% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На Сбербанк каждый день ведется несколько десятков DDoS-атак в рамках кибервойны против России, число участвующих в ней хакеров превышает 100 тыс. человек, заявил журналистам заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

«С момента начала специальной военной операции Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и регулярно фиксирует повышенную активность хакеров. В связи с этим день 9 мая уже не выделяется», — сказал он.

Около недели назад, 6 мая, в Сбербанке выявили одну из самых мощных кибератак, продолжил Кузнецов. По его данным, атакующий трафик сгенерировал botnet (зараженная вредоносным ПО компьютерная сеть) более чем из 27 тыс. устройств. Мощность этой кибератаки на банк достигала 400 Gbps.

«Атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка. Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тыс. человек», — резюмировал Кузнецов.

Rutube возобновил работу спустя два дня после хакерской атаки
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

Через день после начала российской военной операции на Украине анонимная группа Anonymous объявила, что находится «в состоянии кибервойны против российского правительства». Хакеры взяли на себя ответственность за DDoS-атаку на сайты интернет-провайдеров, правительственный сайты и RT.

За март число DDoS-атак на российские организации выросло в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, выяснили в «Лаборатории Касперского», причем больше всего атак совершалось на банки — 35% от общего числа кибератак. На государственные органы при этом пришлась треть нападений, на образовательные учреждения — почти каждое десятое (9%), на СМИ — 3%. Как уточнили в «Лаборатории Касперского», самые продолжительные атаки длились более шести суток — 145 часов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andrew Neel / Pexels Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку
Инструкции
Pro
Фото: Armando Franca / AP «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ
Инструкции
Pro
Валютные преступления: как обезопасить бизнес и не стать жертвой закона
Вебинар
Pro
Фото: Христофоров Валерий / ТАСС Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Так себе мотивация: почему не стоит привязывать зарплату к KPI
Исследования
Pro
Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть
Статьи
Pro
Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета
Инструкции
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи

Интенсивность атак на российские банки стала причиной предложения в их адрес помощи от Минцифры. Министерство в середине марта предложило им направить Центробанку перечень информационных систем, которые потенциально могут быть стать целями кибератак. «Минцифры организует работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам», — сообщил РБК представитель ведомства.

Госдеп объявил награду в $10 млн за данные о «хакерах из России»
Политика
Фото:Dominic Lipinski / PA Images / ТАСС

О кибератаках сообщали и зарубежные организации. Так, в британском МИДе в середине марта связали атаку на Viasat на Украине с российскими хакерами, пояснив, что это «оказало более широкое влияние на весь континент, нарушив работу ветряных электростанций и интернет-пользователей в Центральной Европе».

В Госдепартаменте США тогда уже сказали, что поддерживают украинскую сторону и усиливают киберзащиту Киева. В частности, ФБР занимается информированием украинских коллег о «кибероперациях российских спецслужб».

В Кремле обвинения отвергали. По утверждению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российская сторона «в отличие от многих западных стран, в том числе и Соединенных Штатов, бандитизмом на государственном уровне не занимается».




 

Материалы к статье
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Сбербанк кибератака хакеры кибервойна Банки DDos-атаки
Материалы по теме
Минцифры заявило о готовности поддержать «белых хакеров»
Технологии и медиа
Хакеры взломали сайты российских правительственных учреждений
Общество
«Коммерсантъ» узнал об остановке пивоваренных заводов из-за DDoS-атак
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter