«Сбер» оценил число участвующих в кибервойне с Россией хакеров в 100 тыс.

Более 100 тыс. хакеров участвуют в кибервойне против России, считают в Сбербанке, указав, что ежедневно отражают DDoS-атаки. Ранее Минцифры предложило банкам помощь в киберзащите. Запад обвинял спецслужбы России в «кибероперациях»

Фото: Андрей Любимов / РБК

На Сбербанк каждый день ведется несколько десятков DDoS-атак в рамках кибервойны против России, число участвующих в ней хакеров превышает 100 тыс. человек, заявил журналистам заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

«С момента начала специальной военной операции Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и регулярно фиксирует повышенную активность хакеров. В связи с этим день 9 мая уже не выделяется», — сказал он.

Около недели назад, 6 мая, в Сбербанке выявили одну из самых мощных кибератак, продолжил Кузнецов. По его данным, атакующий трафик сгенерировал botnet (зараженная вредоносным ПО компьютерная сеть) более чем из 27 тыс. устройств. Мощность этой кибератаки на банк достигала 400 Gbps.

«Атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка. Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тыс. человек», — резюмировал Кузнецов.

Через день после начала российской военной операции на Украине анонимная группа Anonymous объявила, что находится «в состоянии кибервойны против российского правительства». Хакеры взяли на себя ответственность за DDoS-атаку на сайты интернет-провайдеров, правительственный сайты и RT.

За март число DDoS-атак на российские организации выросло в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, выяснили в «Лаборатории Касперского», причем больше всего атак совершалось на банки — 35% от общего числа кибератак. На государственные органы при этом пришлась треть нападений, на образовательные учреждения — почти каждое десятое (9%), на СМИ — 3%. Как уточнили в «Лаборатории Касперского», самые продолжительные атаки длились более шести суток — 145 часов.

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Интенсивность атак на российские банки стала причиной предложения в их адрес помощи от Минцифры. Министерство в середине марта предложило им направить Центробанку перечень информационных систем, которые потенциально могут быть стать целями кибератак. «Минцифры организует работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам», — сообщил РБК представитель ведомства.

О кибератаках сообщали и зарубежные организации. Так, в британском МИДе в середине марта связали атаку на Viasat на Украине с российскими хакерами, пояснив, что это «оказало более широкое влияние на весь континент, нарушив работу ветряных электростанций и интернет-пользователей в Центральной Европе».

В Госдепартаменте США тогда уже сказали, что поддерживают украинскую сторону и усиливают киберзащиту Киева. В частности, ФБР занимается информированием украинских коллег о «кибероперациях российских спецслужб».

В Кремле обвинения отвергали. По утверждению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российская сторона «в отличие от многих западных стран, в том числе и Соединенных Штатов, бандитизмом на государственном уровне не занимается».