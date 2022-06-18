Сечин заявил об уничтожении основ права, сложившихся после Второй мировой

Санкции уничтожили основы права, которые сложились в мире по итогам Второй мировой войны — права на защиту собственности, свободу ведения предпринимательской деятельности, судебную защиту и другие. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Принцип верховенства права <...> является основой любой современной конституционной демократии. Разрушение этого фундаментального принципа, применение санкций со стороны узкой группы стран, привело к уничтожению базовых основ правовой системы», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы «Роснефти», глобальный экономический кризис не является следствием санкций, но усугубляется из-за ограничительных мер. «Еще в 2018 году мы говорили о том, что политика санкций и ультиматумов на рынках углеводородов приведет к появлению перманентной «санкционной премии» в цене нефти, и отмечали риски новых ценовых рекордов», — добавил он.

США, по мнению Сечина, прибегают к санкциям без основания и считают их «некой волшебной палочкой» для реализации политических и экономических целей.

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