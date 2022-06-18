ПМЭФ-2022 ,
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Сечин предупредил о последствиях «энергетического самоубийства» Европы
Европа санкциями против России совершает «энергетическое самоубийство», которое будет иметь долгосрочне последствия, заявил на ПМЭФе глава «Роснефти» Игорь Сечин
«Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов», — сказал он.
По словам Сечина, антироссийские санкции были навязаны Европе. В результате она «окончательно утратила субъектность и шансы стать не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США». Уровень конкурентоспособности Европы упал после того, как она стала регионом с самой высокой стоимостью энергии в мире, пояснил он.
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