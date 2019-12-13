Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении России

Лидеры стран-членов Европейского союза на саммите в Брюсселе приняли политическое решение продлить экономические санкции в отношении России. Об этом на полях саммита сообщил представитель Евросовета Баренд Лейтс, передает ТАСС.

«Саммит ЕС одобрил продление санкций против России», — заявил он.

По его словам, санкции, действие которых истекает 31 января 2020 года, будут продлены еще на шесть месяцев.

Как сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, решение продлить санкции было принято после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель кратко проинформировали остальных лидеров стран Евросоюза о ходе реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины на фоне прошедшего 9 декабря в Париже «нормандского саммита».

По словам источника, теперь политическое решение должно быть формализовано. Он отметил, что в ближайшие две недели, а возможно уже на следующей, Совет ЕС утвердит формальное решение, которое будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу.