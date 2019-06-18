Уточнил он свою позицию и относительно важнейшего пункта, вызывавшего противоречия между Порошенко и российским руководством. Москва настаивает на необходимости прямых переговоров Киева с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Порошенко говорил, что такие переговоры возможны только в Минске, где в контактной группе работают представители обеих территорий, Украину представляет экс-президент Леонид Кучма, а Россию — экс-председатель Госдумы Борис Грызлов. «Мы не готовы на диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать в минском формате взаимоотношения, прекратить огонь, я это не раз декларировал», — объяснил новый президент Украины.

Зеленский также придерживается той же, что и у Порошенко, позиции и по другим вопросам — о необходимости сохранить транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему и против реализации «Северного потока-2».

Почему Зеленский повторяет Порошенко

Позиция нового президента Украины насчет Донбасса и Крыма приобретает определенные очертания и похожа на позицию Порошенко, оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У Зеленского еще нет опыта в международной политике, поэтому он продолжает пользоваться установками и рекомендациями, которые ему пишут дипломаты и администрация, прокомментировал украинский политолог Владимир Фесенко. По этой причине пока он проводит ту же политическую линию, что и Порошенко. Кроме того, добавил эксперт, остаются красные линии, за которые Зеленский не может заступать. «Одна из них — невозможность прямых переговоров с сепаратистами. Это табу. Если бы Зеленский не заявил, что прямые переговоры с сепаратистами невозможны, завтра у администрации президента в Киеве собрался бы многотысячный митинг с лозунгами «зрада» (измена), его бы обвинили в предательстве. Другая красная линия — статус Крыма, он украинский», — рассказал Фесенко.

Зеленский, будучи кандидатом, не заявлял о намерении кардинально изменить украинскую политику в отношении востока страны и России, отметил РБК научный сотрудник финского Института международных отношений Аркадий Мошес: «В Европе он говорил только общими фразами о желании урегулировать конфликт. В ходе этих визитов ему нужно было четко обозначить свои позиции — высказать свое недовольство политикой ЕС, в частности возвращением России в ПАСЕ, раскритиковать «Северный поток-2» и так далее».

Возможен ли прогресс в переговорах

На обеих встречах Зеленский говорил о приверженности минским соглашениям и «нормандскому формату». «Мы готовы остановить огонь. Прекращение огня, освобождение пленных по принципу «все на всех» — все это надо сделать», — заверил украинский лидер. Однако он ждет от России возвращения задержанных керченских моряков и освобождения всех граждан Украины, которых Киев считает политзаключенными. «Это параллельный трек с Минском, не надо все смешивать в одно целое», — уточнил Зеленский после переговоров с Макроном.

Макрон и Зеленский говорили, что для созыва саммита лидеров «нормандской четверки» (Украины, России, Германии и Франции) нужно сделать предварительные шаги — в частности, они упоминали прекращение огня, обмен пленными. Меркель по итогам переговоров с украинским лидером сообщила, что на 12 июля намечена встреча советников лидеров государств, которые обсудят возможность подготовки саммита на высшем уровне.

Однако украинская оппозиция заявила, что высказывания президента делают невозможным продвижение к миру. «Зеленский вчера поставил крест на мире в нашей стране. Человек, который обещал ровно 28 дней назад мир, Макрону, президенту Франции, перебивая, говорит, что никаких переговоров с сепаратистами не будет», — заявил в эфире телеканала 112 депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Депутат напомнил, что после избрания президентом Зеленский выпустил ролик с посланием мира жителям Крыма и Донбасса, а позже называл их своими согражданами.

«Благоприятный момент для сближения Москвы и Киева упущен — моряков надо было отпускать в день избрания Зеленского, но Москва не только не поздравила его с избранием, но предложила ему серьезные вызовы — например, стала выдавать паспорта жителям ДНР И ЛНР», — отметил Мошес. Учитывая действия Москвы и кампанию на Украине по выборам в парламент (пройдут 21 июля), эволюция взглядов Зеленского вполне объяснима, продолжил он. Ошибочно думать, что Киев стремится к переговорам больше, чем Москва, резюмировал Мошес: «На Украине почти привыкли к этому конфликту. И нет практически никаких серьезных стимулов, которые бы подталкивали Украину к переговорам».