В ДНР опровергли заявления Киева о приближении украинских войск к Донецку

Украинские войска пока не смогли продвинуться вглубь города Марьинка, находящегося в непосредственной близости от Донецка. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин, передает «Донецкое агентство новостей».

«То, что вооруженные формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю — это так. Продвижение их вглубь Марьинки — нет», — заявил Басурин.

12 июня представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий сообщил, что военнослужащим в Марьинке удалось почти целиком занять «серую зону» — районы, разделяющие силы Киева и ДНР. По его словам, расстояние от новых украинских позиций до Александровки и границ самого Донецка составляет около 100–250 м. «Это улучшает наше положение, отсюда лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия. А еще каждая, даже маленькая победа мотивирует бойцов, мотивирует их дух», — сказал он.