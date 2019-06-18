Глава СВР вспомнил роман «Бесы» из-за «размывания ценностей» Западом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,31 -0,01 EUR Бирж. 71,92 -0,24 Brent 60,48 -1,93% USD Нал. 64,74 63,95 EUR Нал. 72,53 71,69 USD ЦБ 64,32 -0,11 EUR ЦБ 72,11 -0,59 EUR/USD 1,1184 -0,0032 BTC/USD Бирж. 9 235,60 -109,60 IMOEX 2 742,92 +0,31% RTSI 1 343,61 +0,20% DJIA 26 112,53 +0,09% Nasdaq 7 845,02 +0,62%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Золото $1 400 (+3,99%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Золото $1 400 (+3,99%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 64,32 (-0,11) Quote, 17 июн, 12:17
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 72,11 (-0,59) Quote, 17 июн, 12:17
РАФ возродят: чем запомнился легендарный советский бренд Авто, 12:08 Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Pro, 12:03 Кабмин внес в Думу законопроект об отмене репатриации экспортной выручки Финансы, 11:54 Бизнесмен из Нижнего Тагила прописал в офисе 10 тыс. мигрантов Общество, 11:50 «Газпром» сообщил о предложении к Киеву начать переговоры с чистого листа Бизнес, 11:44 Курс евро впервые с мая опустился ниже 72 руб. Финансы, 11:44 Бизнес победителей: как создать позитивную среду в бетонных джунглях РБК и ВТБ, 11:33 Baring Vostok отозвал иск к банку «Восточный» о собрании акционеров Финансы, 11:28 Бывшего президента УЕФА Платини задержали по подозрению в коррупции Спорт, 11:26 Дипломаты подтвердили гибель девочки из России в Испании Общество, 11:21 Нарышкин заявил о тревоге из-за «нарколибералов во главе с Канадой» Общество, 11:16 Путин разрешил россиянам оформлять излишки используемой земли Общество, 11:09 Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке Общество, 11:08 Уволить пончик и нанять молочный коктейль: Кристенсен — о потребителях Pro, 11:01
Политика ,  
0 
Глава СВР вспомнил роман «Бесы» из-за «размывания ценностей» Западом
Западные СМИ, неправительственные организации и крупные корпорации занимаются продвижением среди молодежи агрессивного размывания традиционных ценностей, уверен Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин считает, что под предлогом раскрепощения людей по всему миру идет процесс агрессивного размывания традиционных ценностей. Об этом он заявил на организованной Совбезом в Уфе международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент РБК.

По словам Нарышкина, людям навязываются потребительские установки и формирование негативного отношения к любым формам авторитетов, прежде всего к государству.

«Принадлежность к стране и нации, ценности семьи и веры — сегодня все это отметается во имя абстрактной личной свободы. Для продвижения подобной линии задействуется целая армия СМИ, различных НПО, транснациональных корпораций и отдельных, скажем так, филантропов типа одиозной личности Джорджа Сороса», — сказал Нарышкин.

Экономика
Нарышкин назвал доллар «анахронизмом с токсичным характером»

Глава российской внешней разведки признался, что возмущен их нацеленностью на молодежь. «Свойственные молодым людям категоричность суждений и поступков цинично пытаются направить в сторону отрицания и разрушения. Еще Достоевский предостерегал от такого развития русской и мировой истории в своем провидческий романе «Бесы», — заключил он.

Помимо этого Нарышкин заявил, что цель ЛГБТ-сообщества и радикального феминизма — «ускоренное размывание понятия половой принадлежности и ценностей семьи и брака». Отсюда, уверен он, недалеко и до признания необходимости моделировать жизнь с помощью искусственного интеллекта. «Дело идет к тому, чтобы сделать из людей разобщенных, страдающих невротическими расстройствами индивидов с постоянным измененным состоянием сознания», — сказал глава внешней разведки.

Политика
Путин заявил о попытках Запада навязать свои ценности во всем мире

О попытках западных стран навязать свои ценности ранее говорил и президент России Владимир Путин. В конце апреля он указывал, что Запад «яростно попирает нормы и принципы международного права и прибегает к запугиванию».

Авторы: Анна Трунина, Максим Солопов
Теги: Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки
Материалы по теме
Путин заявил о попытках Запада навязать свои ценности во всем мире
Политика
На Украине показали социальную рекламу о европейских ценностях
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter