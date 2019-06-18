Глава СВР вспомнил роман «Бесы» из-за «размывания ценностей» Западом

Западные СМИ, неправительственные организации и крупные корпорации занимаются продвижением среди молодежи агрессивного размывания традиционных ценностей, уверен Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин считает, что под предлогом раскрепощения людей по всему миру идет процесс агрессивного размывания традиционных ценностей. Об этом он заявил на организованной Совбезом в Уфе международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент РБК.



По словам Нарышкина, людям навязываются потребительские установки и формирование негативного отношения к любым формам авторитетов, прежде всего к государству.

«Принадлежность к стране и нации, ценности семьи и веры — сегодня все это отметается во имя абстрактной личной свободы. Для продвижения подобной линии задействуется целая армия СМИ, различных НПО, транснациональных корпораций и отдельных, скажем так, филантропов типа одиозной личности Джорджа Сороса», — сказал Нарышкин.

Глава российской внешней разведки признался, что возмущен их нацеленностью на молодежь. «Свойственные молодым людям категоричность суждений и поступков цинично пытаются направить в сторону отрицания и разрушения. Еще Достоевский предостерегал от такого развития русской и мировой истории в своем провидческий романе «Бесы», — заключил он.

Помимо этого Нарышкин заявил, что цель ЛГБТ-сообщества и радикального феминизма — «ускоренное размывание понятия половой принадлежности и ценностей семьи и брака». Отсюда, уверен он, недалеко и до признания необходимости моделировать жизнь с помощью искусственного интеллекта. «Дело идет к тому, чтобы сделать из людей разобщенных, страдающих невротическими расстройствами индивидов с постоянным измененным состоянием сознания», — сказал глава внешней разведки.