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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Политика ,  
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Путин заявил о попытках Запада навязать свои ценности во всем мире

Запад навязывает свои ценности другим странам для достижения лидерства во всем мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайской газете «Жэньминь Жибао».

«Они яростно попирают нормы и принципы международного права и прибегают к запугиванию, санкциям и подавлению, пытаясь навязать свои собственные ценности и сомнительную идеологию другим странам и людям», — подчеркнул он.

Путин отметил, что в данной ситуации Россия и Китай являются стабилизирующей силой на мировой арене​. Так, Москва и Пекин намерены сотрудничать по актуальным вопросам в ООН, G20, ШОС, БРИКС, а также АТЭС.

Ранее стало известно, что Путин после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Владивостоке отправится в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь».

Теги: Владимир Путин, Запад, ценности, Китай
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