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Военная операция на Украине ,  
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Ракету «Точка-У» сбили над Белгородской областью

Средства ПВО сбили ракету «Точка-У» над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету «Точка-У» над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Кроме того, над Брянской областью был сбит один беспилотник. Атака на российские регионы со стороны Украины была пресечена около 19:40, уточнило Минобороны.

Ранее в Белгородской области объявили ракетную опасность. После этого в Белгороде прозвучало несколько взрывов, сообщили корреспонденты ТАСС и «РИА Новости».

В Белгороде прозвучали взрывы после объявления ракетной опасности
Политика
Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

С начала российской военной операции на Украине Брянская и Белгородская области регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

Так, например, 16 мая сирены включали в Белгородской области восемь раз. Под обстрел тогда попал в том числе город Шебекино, пострадали два мирных жителя.

Ракету «Точка-У» сбили над Белгородской областью
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Теги
Белгородская область Брянская область Минобороны «Точка-У» беспилотники

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