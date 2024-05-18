В Белгороде ответили на упрек в отсутствии «молитвенного ажиотажа»
В Белгороде помнят о святом Иоасафе Белгородском и видят его заступничество во время атак со стороны Украины, заявили в Белгородской митрополии в ответ на слова протоиерея Андрей Ткачева об отсутствии в регионе «молитвенного ажиотажа» в адрес своего покровителя для защиты города от ударов.
Ткачев, уроженец Львова, до 2014 года служивший в Украинской православной церкви Московского патриархата, заявил ранее, что Белгород «с утра до вечера» должен молиться святому Иосафу, а Крым — Луке Крымскому, чтобы они защитили эти земли.
«Когда бомбят Белгород, я спрашивал, но что-то я не заметил, нет такого ажиотажа молитвенного, народ его (своего небесного покровителя. — РБК) не знает. Иоасаф Белгородский — святой человек, который стоит вровень с тем же Николаем Чудотворцем. <...> Белгородчане должны были бы уже давным-давно прозреть и постоянно совершать молебные пения, крестные ходы, псалтырные чтения, коленопреклонения всякие, чтобы господь помиловал Теткино (это поселок в соседней Курской области. — РБК), Шебекино, Белгород», — заявил Ткачев на видео на своей странице во «ВКонтакте». Он добавил, что те, кто хотят помочь Белгороду, должны читать акафисты святому Иоасафу.
«Спросив у кого-то, отец Андрей делает вывод, что белгородцы сами являются причиной происходящих бед: они не знают своего небесного покровителя — святителя Иоасафа, епископа Белгородского, они не молятся ему, в Белгороде под обстрелами не ходят крестные ходы, «нет ажиотажа», по словам отца Андрея», — заявили в местной митрополии (цитата по Go31.ru).
При этом, отметили там, в сентябре Крестный ход в день памяти святого собрал тысячи верующих, а белгородцы видели «чудеса» его заступничества: например, никто не гибнет при взрыве бомб рядом с жилыми домами. В митрополии также напомнили, что жители региона называют свою землю «святым Белогорьем», а у тех, кто услышал слова протоиерея, может сложиться впечатление, что белгородцы «зря» говорят так.
РБК обратился за комментарием к Владимиру Легойде, Вахтангу Кипшидзе и направил запрос в Синодальный отдел по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
С января этого года Ткачев является настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах в Москве вместо лишенного сана протоиерея Алексея Уминского из-за отказа читать молитву о Святой Руси во время литургии. Кроме того, Уминский критически высказывался по поводу военной операции на Украине.
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