В Белгороде прогремели взрывы после объявления ракетной опасности

Взрывы раздались в Белгороде после объявления ракетной опасности, передает «РИА Новости». Тревога ракетной опасности была объявлена в регионе за несколько минут до этого

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Несколько взрывов были слышны в центре Белгорода после объявления ракетной опасности, передает корреспондент «РИА Новости». Сирена ракетной опасности была запущена в регионе за несколько минут до этого — в 21:12 (мск).

Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей города не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая) или спуститься в укрытия.

Ранее в этот день в Белгородской области уже несколько раз объявляли ракетную опасность. Корреспонденты ТАСС и «РИА Новости» сообщали о звуках взрывов в Белгороде в районе полудня. Минобороны отчитывалось об уничтожении беспилотника самолетного типа в небе над регионом. Гладков сообщал об обстреле села Тишанка (Волоконовский район) и поселка Красное (Шебекинский городской округ).

Белгородская область в последние дни подвергается интенсивным обстрелам и атакам беспилотников. В регионе регулярно объявляют ракетную опасность. Так, в ночь на 17 мая тревогу объявляли несколько раз. Утром Минобороны отчиталось, что силы ПВО уничтожили и перехватили 102 беспилотника над территорией России, в том числе шесть — над Белгородской областью.