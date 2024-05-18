Лавров заявил, что противостояние с Западом «в полном разгаре»

Противостояние России и Запада находится в острой фазе, однако Москва по-прежнему готова к диалогу по стратегической стабильности, но на равных условиях, заявил министр иностранных дел Лавров

Сергей Лавров (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Острая фаза военно-политического противостояния России и Запада находится в «полном разгаре», заявил на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Острая фаза военно-политического противостояния с Западом продолжается и находится в, если так можно сказать, полном разгаре», — сказал он.

По словам министра, Запад во главе с США не отказывается от цели нанесения России стратегического поражения, «причем поражения в том числе и военного». При этом он признал, что Европа не будет партнером для России как минимум на одно поколение.

«Особое рвение», добавил он, наблюдается на данный момент в том, что касается антироссийской риторики среди европейских соседей. Лавров, в частности, напомнил о высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона, главы британского МИДа Дэвида Кэмерона и главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что война с Россией неизбежна. Также, по его словам, Запад уже начал обсуждать контуры нового европейского военного альянса, «но уже с ядерной составляющей».

«Как сказал президент России Владимир Путин, к диалогу с Западом мы остаемся открытыми, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности. Но не с позиции силы, не с позиции собственной исключительности, а только на равных и при уважении интересов друг друга», — заключил Лавров.

После начала военной операции на Украине отношения России со странами Запада резко ухудшилось: против Москвы были введены беспрецедентные санкции, государства обменялись высылками дипломатов, а торговый оборот сократился в разы. В декабре прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции Запада сохранятся на долгие годы, при этом Россия исходит из этого при выстраивании экономической политики.

О том, что санкции против России сохранятся надолго, говорил и президент Владимир Путин. Он отмечал, что страна смогла заместить часть западной продукции аналогами собственного производства или товарами из дружественных стран. При этом помимо, первоочередных мер замещения импортных технологий и продуктов, необходимы средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели суверенного развития России, подчеркивал президент.

В новой концепции внешней политики, опубликованной в марте прошлого года, Россия названа самобытной страной-цивилизацией. При этом в документе отмечается, что Россия не считает себя врагом Запада, но рассматривает США как главный источник рисков для своей безопасности. Москва же в новой стратегической концепции НАТО названа «главной угрозой безопасности».