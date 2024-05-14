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Политика ,  
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Конгресс потребовал от Пентагона доклада о ядерном взрыве в космосе

Конгресс призвал Остина сделать доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе
Конгрессмены призвали Остина подготовить доклад о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе до 28 февраля 2025 года. В США заявляли о планах России разместить в космосе такое оружие. Москва это опровергала
Здание Пентагона
Здание Пентагона (Фото: U.S. Air Force / Getty Images)

Палата представителей США призвала шефа Пентагона Ллойда Остина представить доклад о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе не позднее 28 февраля 2025 года, следует из проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год.

«Министру обороны в координации с администратором по ядерной безопасности нужно предоставить доклад в комитет по вооруженным сервисам палаты представителей не позднее 28 февраля 2025 года о последствиях детонации ядерного оружия в космосе», — говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).

Подкомитет палаты представителей по стратегическим вооруженным силам провел 1 мая заседание, чтобы рассмотреть бюджетный запрос на 2025 финансовый год для космических программ национальной безопасности. Спустя два дня The New York Times сообщила, что председатель комитета палаты представителей по разведке республиканец Майкл Тернер на слушаниях в конгрессе спросил Остина о последствиях противоспутникового оружия с ядерным боезарядом в связи с данными о разрабатываемом Россией ядерном оружии, которое якобы планируется разместить в космосе.

«Это имело бы разрушительные последствия для многих наших возможностей в космосе — не только наших возможностей, но и возможностей других стран. И поэтому мы считаем безответственным, чтобы кто-либо даже рассматривал возможность размещения или применения ядерного устройства в космосе», — ответил шеф Пентагона.

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О том, что Россия может разместить в космосе ядерное оружие, США заявили в феврале. Собеседники CNN сообщали, что разрабатываемое Москвой оружие может поразить коммерческие и правительственные спутники на низкой орбите, создав при взрыве заряда мощную электромагнитную волну, которая выведет аппараты из строя.

Президент Владимир Путин заявлял, что у России нет планов размещать ядерное оружие в космосе, и называл подобные данные «вбросами». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков называл эти утверждения «уловкой Белого дома», цель которой убедить конгресс проголосовать за законопроект о выделении помощи Украине, в итоге одобренный в апреле.

В апреле Россия наложила вето на подготовленную США и Японией резолюцию ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе, став единственной страной, проголосовавшей против документа. Его поддержали 13 из 15 членов Совбеза, Китай воздержался. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Россия призывает к запрету любого вида вооружения в космосе и готова «хоть завтра» подписать соответствующий договор, однако западные страны к этому не готовы.

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ядерное оружие космос Ллойд Остин Пентагон проект бюджета

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