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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Ракетную опасность отменили спустя четыре минуты после объявления

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщило региональное управление МЧС.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Спустя четыре минуты ракетную опасность отменили.

В Белгороде прозвучали взрывы после объявления ракетной опасности
Политика
Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

Белгородская область в последние дни подвергается интенсивным обстрелам и атакам беспилотников. В регионе регулярно объявляют ракетную опасность. Так, в ночь на 17 мая тревогу объявляли дважды. Минобороны отчиталось, что силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 102 беспилотника над территорией России, в том числе шесть — над Белгородской областью.

Всего за 17 мая тревогу в Белгороде объявляли шесть раз. Вечером во время действия сигнала опасности средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадали два человека, есть повреждения как в административном центре, так и в Белгородском районе. 

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Недвижимость

Для сдачи в аренду

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