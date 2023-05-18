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Два сапера МЧС погибли при разминировании в ДНР

МЧС: два сапера центра «Лидер» погибли при разминировании в ДНР
Два сапера Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России погибли 18 мая при разминировании территорий в ДНР, сообщила пресс-служба министерства
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

При выполнении работ по разминированию территорий ДНР 18 мая погибли два сапера Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России — 29-летний старший лейтенант Илья Глоба и 26-летний лейтенант Олег Сергиенко, сообщила пресс-служба МЧС.

Там отметили, что пиротехники имели огромный опыт и неоднократно выезжали на территории ДНР и ЛНР для выполнения задач по разминированию. «Илья Глоба обезвредил более 3,5 тыс. ВОП (взрывоопасных предметов), в том числе более 500 инженерных боеприпасов. Олег Сергиенко более 2 тыс. ВОП, из них порядка 300 инженерных. Сотрудники за время работы в МЧС России награждены государственными и ведомственными наградами», — сообщили в пресс-службе.

МСЧ выразило соболезнования родным и близким погибших.

ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам референдума, который состоялся в конце сентября. Местные власти неоднократно сообщали об обстрелах населенных пунктов республики из минометов и до, и после начала спецоперации. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее допускал, что на разминирование всей территории региона может уйти 20 лет.

В начале сентября прошлого года в ГСЧС Украины оценивали площадь территории, которую предстоит разминировать, в 185 тыс. кв. км. Эта площадь сравнима с территорией Белоруссии — 207,6 тыс. кв. км. «В настоящее время благодаря большим мероприятиям по исследованию характера ведения боевых действий, углубленному анализу нам удалось сократить потенциально опасную территорию с 300 тыс. кв. км», — отмечал начальник управления пиротехнических работ и гуманитарного разминирования департамента реагирования ведомства Олег Бондарь.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
саперы МЧС ДНР Военная операция на Украине мины разминирование
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