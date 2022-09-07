Киев заявил о задаче разминировать территорию размером с Белоруссию

На Украине нужно разминировать 185 тыс. кв. км, что почти сравнимо с территорией Белоруссии. Ее площадь составляет 207,6 тыс. кв. км

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На Украине нужно разминировать 185 тыс. кв. км территории, сообщил начальник управления пиротехнических работ и гуманитарного разминирования департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Олег Бондарь, сообщает «Укринформ». Эта площадь сравнима с территорией Белоруссии — 207,6 тыс. кв. км.

«В настоящее время благодаря большим мероприятиям по исследованию характера ведения боевых действий, углубленному анализу нам удалось сократить потенциально опасную территорию с 300 тыс. кв. км до 185 тыс.», — сказал он.

Всего с начала военных действий была обследована территория площадью почти 70 тыс. га и обнаружено более 192 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе более 2,1 тыс. авиабомб.

В конце июля власти сообщали, что в разминировании нуждается около 212 тыс. кв. км территории Украины.

В начале августа Госдепартамент США заявил, что предоставит Украине $89 млн на помощь в разминировании и обезвреживании неразорвавшихся снарядов. На эти средства, в частности, проведут подготовку 100 групп саперов. Британское Минобороны сообщило о намерении передать Киеву шесть беспилотников для поиска мин и разминирования береговой линии. Дроны предназначены для использования на глубине до 100 м вблизи берега.

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов указал, что американская сторона возложила ответственность за минирование территории Украины на Россию; Москва отрицает вину.