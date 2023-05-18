Алла Пугачева и Наина Ельцина направили характеристики на Ройзмана

В отношении экс-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил

Евгений Ройзман (Фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press)

Народная артистка СССР Алла Пугачева, вдова экс-президента России Наина Ельцина и драматург Николай Коляда направили характеристики на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан Минюстом иноагентом). Об этом сообщил адвокат Владислав Идамжапов на заседании в Октябрьском районном суде города по делу бывшего мэра, передает E1.

Учредитель фонда помощи «Вера» Нюта Федермессер выступила на суде в качестве свидетеля защиты. Она рассказала, что их познакомила Елизавета Глинка (Доктор Лиза), и Ройзман помог ей раскрыть дело мошенников, жертвами которых становились родственники безнадежно больных людей, а также добиться изменений в законодательство о контроле за выделением лекарственных препаратов.

«Ройзман из тех, на ком держится наша страна, как пример милосердия», — завершила она свое выступление.

Против Ройзмана возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК). По этой статье ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Ройзман был задержан 24 августа 2022 года. В его квартире в Екатеринбурге, а также в открытом политиком на основе частной коллекции Музее невьянской иконы и офисе благотворительного фонда Ройзмана прошли обыски.

По данным полиции, он опубликовал в интернете видео, «содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан».

Сам Ройзман вину не признал и сообщил, что «даже не упоминал нигде» Вооруженные силы России. Бывшему мэру был назначен запрет определенных действий: нельзя было пользоваться интернетом и посещать публичные мероприятия.