Кылычдароглу пообещал выслать из Турции всех беженцев в случае победы

Кемаль Кылычдароглу (Фото: Cagla Gurdogan / Reuters)

Кандидат в президенты Турции и соперник действующего главы государства Кемаль Кылычдароглу заявил, что если победит на выборах и придет к власти, то отправит всех беженцев домой, передает турецкий телеканал NTV.

«[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, вы не защитили границы и честь страны. Вы привели в эту страну более 10 млн беженцев. Как только я приду к власти, я отправлю всех беженцев домой», — сказал Кылычдароглу на пресс-конференции по поводу второго тура выборов, который состоится 28 мая.

В марте этого года Эрдоган говорил, что в случае своей победы, не будет отправлять беженцев в их страны. «Основная оппозиция говорит: «Мы отправим беженцев обратно в их страну, когда выиграем выборы». Мы не будем отправлять», — сказал он.

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