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Эрдоган исключил превращение Турции в «хранилище беженцев для Европы»

Европа должна перестать закрывать свои границы от беженцев, поскольку Турция — не «склад для беженцев», заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган. Его слова передает газета Hürriyet.

«Европа, которая стала центром притяжения миллионов людей, не может оставаться в стороне от этой проблемы, закрывая свои границы только ради защиты благосостояния своих граждан. С таким подходом Европа отворачивается от общечеловеческих ценностей. Турция не обязана быть хранилищем для беженцев для Европе», — сказал Эрдоган.

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По его словам, за первые семь месяцев этого года турецкие власти поймали 77 тыс. нелегальных мигрантов. При этом около половины нелегалов за последние три года пришлось на выходцев из Афганистана, сказал турецкий лидер.

«Мы знаем, что в настоящее время в нашей стране проживает около 300 тыс. афганцев», — добавил Эрдоган.

При этом турецкий президент подчеркнул особое отношение к сирийцам.

«Конечно, эти люди останутся в нашей стране, выучив наш язык, повысив свои профессиональные навыки и обеспечив социальную гармонию», — сказал Эрдоган. Тех же, кто этого делать не будет, турецкие власти будут высылать, отметил глава государства.

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15 августа в Турции разгорелся конфликт между сирийскими беженцами и местным населением. После поножовщины, в результате которой погиб один турок, начались беспорядки. Местные жители начали поджигать автомобили и забрасывать камнями дома беженцев. Среди пострадавших были дети.

До этого, в начале августа, турецкие власти приступили к возведению бетонной стены на границе с Ираном. Причиной стал наплыв беженцев из Афганистана после возобновления боевых действий в стране и наступления талибов. Общая протяженность стены должна составить примерно 300 км.

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