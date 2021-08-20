Эрдоган исключил превращение Турции в «хранилище беженцев для Европы»

Европа должна перестать закрывать свои границы от беженцев, поскольку Турция — не «склад для беженцев», заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган. Его слова передает газета Hürriyet.

«Европа, которая стала центром притяжения миллионов людей, не может оставаться в стороне от этой проблемы, закрывая свои границы только ради защиты благосостояния своих граждан. С таким подходом Европа отворачивается от общечеловеческих ценностей. Турция не обязана быть хранилищем для беженцев для Европе», — сказал Эрдоган.

По его словам, за первые семь месяцев этого года турецкие власти поймали 77 тыс. нелегальных мигрантов. При этом около половины нелегалов за последние три года пришлось на выходцев из Афганистана, сказал турецкий лидер.

«Мы знаем, что в настоящее время в нашей стране проживает около 300 тыс. афганцев», — добавил Эрдоган.